https://ria.ru/20250120/volodin-1994663757.html

Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов

Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025

Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:25:00+03:00

2025-01-20T17:25:00+03:00

2025-01-20T17:44:00+03:00

госдума рф

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца сессии, сообщила пресс-служба ГД."На Совете Государственной Думы председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии", - сообщила пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

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госдума рф, политика, вячеслав володин