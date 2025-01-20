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Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
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17:25 20.01.2025 (обновлено: 17:44 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/volodin-1994663757.html
Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов
Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:25:00+03:00
2025-01-20T17:44:00+03:00
госдума рф
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца сессии, сообщила пресс-служба ГД."На Совете Государственной Думы председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии", - сообщила пресс-служба Госдумы.
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госдума рф, политика, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин
Володин предложил подготовить законодательную инициативу о запрете вейпов

Володин предложил подготовить межфракционную инициативу о запрете вейпов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца сессии, сообщила пресс-служба ГД.
"На Совете Государственной Думы председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них с тем, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии", - сообщила пресс-служба Госдумы.
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