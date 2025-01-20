https://ria.ru/20250120/ukraina-1994693962.html
В Раде посетовали на отсутствие на Украине присущей России системности
В Раде посетовали на отсутствие на Украине присущей России системности - РИА Новости, 20.01.2025
В Раде посетовали на отсутствие на Украине присущей России системности
Россия научилась меняться и адаптироваться благодаря системности и преемственности во всех сферах, чего не смогла сделать Украина, заявила депутат Верховной... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия научилась меняться и адаптироваться благодаря системности и преемственности во всех сферах, чего не смогла сделать Украина, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В интервью изданию "Украинская правда" Безуглую попросили объяснить, почему Россия смогла быстрее изменяться, адаптироваться и делать выводы из собственных ошибок, в отличие от Украины. "Они более системные и у них есть наследственность. Преемственность в чем: все эти архивы, наработки, институционное развитие. Что была Российская империя, что был СССР в особенности, и от СССР наследник - это Российская Федерация. Все это не прерывалось ", - заявила Безуглая. Она отметила, что на Украине царит "дикая демократия". По ее словам, страна отказалась от достижений Украинской ССР, после чего вместе со сменой правительств постоянно менялся вектор развития государства, что и привело к текущему положению дел.
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В Раде посетовали на отсутствие на Украине присущей России системности
Безуглая заявила, что РФ меняется благодаря системности, которой нет на Украине