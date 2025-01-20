https://ria.ru/20250120/ukraina-1994689526.html

В Одесской области пьяный военный убил сослуживца

В Одесской области пьяный военный убил сослуживца - РИА Новости, 20.01.2025

В Одесской области пьяный военный убил сослуживца

Пьяный украинский военный убил одного и ранил еще двоих сослуживцев на территории воинской части в Одесской области Украины, позже он был застрелен при... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:27:00+03:00

2025-01-20T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный украинский военный убил одного и ранил еще двоих сослуживцев на территории воинской части в Одесской области Украины, позже он был застрелен при задержании, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Дачном Одесской области вчера пьяный военный убил одного и порезал еще двоих сослуживцев, после чего был застрелен при задержании… Это произошло на территории воинской части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины