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В Одесской области пьяный военный убил сослуживца - РИА Новости, 20.01.2025
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19:27 20.01.2025 (обновлено: 19:33 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994689526.html
В Одесской области пьяный военный убил сослуживца
В Одесской области пьяный военный убил сослуживца - РИА Новости, 20.01.2025
В Одесской области пьяный военный убил сослуживца
Пьяный украинский военный убил одного и ранил еще двоих сослуживцев на территории воинской части в Одесской области Украины, позже он был застрелен при... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:27:00+03:00
2025-01-20T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный украинский военный убил одного и ранил еще двоих сослуживцев на территории воинской части в Одесской области Украины, позже он был застрелен при задержании, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Дачном Одесской области вчера пьяный военный убил одного и порезал еще двоих сослуживцев, после чего был застрелен при задержании… Это произошло на территории воинской части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Одесской области пьяный военный убил сослуживца

В Дачном в Одесской области пьяный военный убил одного и ранил двоих сослуживцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пьяный украинский военный убил одного и ранил еще двоих сослуживцев на территории воинской части в Одесской области Украины, позже он был застрелен при задержании, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"В Дачном Одесской области вчера пьяный военный убил одного и порезал еще двоих сослуживцев, после чего был застрелен при задержании… Это произошло на территории воинской части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
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