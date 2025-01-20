Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины звучит воздушная тревога
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в понедельник в еще четырех областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.
В 12.40 (по мск) тревогу объявили в Харьковской области, следом – в Киевской, Черниговской и Черкасской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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