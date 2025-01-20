https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994611850.html

Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, признал вину

Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, признал вину - РИА Новости, 20.01.2025

Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, признал вину

Мужчина, убивший женщину на Кутузовском проспекте в Москве, а затем поместивший ее тело в принадлежащий актеру Гоше Куценко раритетный автомобиль, признал вину, РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:03:00+03:00

2025-01-20T14:03:00+03:00

2025-01-20T14:12:00+03:00

россия

москва

происшествия

кутузовский проспект

следственный комитет россии (ск рф)

гоша куценко

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина, убивший женщину на Кутузовском проспекте в Москве, а затем поместивший ее тело в принадлежащий актеру Гоше Куценко раритетный автомобиль, признал вину, следствие в понедельник будет ходатайствовать о его аресте, сообщает столичный главк СК России. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в понедельник следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом об аресте мужчины. По данным следствия, в ночь на 19 января пьяный фигурант, находясь у жилого дома на Кутузовском проспекте, в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой, от которых та скончалась.

https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html

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россия

москва

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Показания мужчины, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко Показания мужчины, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко 2025-01-20T14:03 true PT0M12S

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россия, москва, происшествия, кутузовский проспект, следственный комитет россии (ск рф), гоша куценко