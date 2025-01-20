https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994608631.html

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину - РИА Новости, 20.01.2025

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину

Изрезанное тело женщины нашли в раритетном "Запорожце", принадлежащем актеру Гоше Куценко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:47:00+03:00

2025-01-20T13:47:00+03:00

2025-01-20T15:43:00+03:00

происшествия

кутузовский проспект

гоша куценко

убийство

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Изрезанное тело женщины нашли в раритетном "Запорожце", принадлежащем актеру Гоше Куценко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал собеседник агентства.По его словам, задержанный ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом. Женщина умерла на месте, после чего мужчина спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. В прокуратуре подтвердили задержание подозреваемого 1994 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.На допросе подозреваемый признал вину. Следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом о его аресте, добавили в СК России.Куценко заявил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине, когда был на съемках. Он также выразил соболезнования родным погибшей.Артист уже не раз рассказывал о своей любви к автомобилям, в частности необычным и раритетным. В одном из интервью он поделился информацией, что у него есть голубой гибрид "Запорожца" и KIA.

кутузовский проспект

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Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания мужчины, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко Показания мужчины, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко 2025-01-20T13:47 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, кутузовский проспект, гоша куценко, убийство, следственный комитет россии (ск рф)