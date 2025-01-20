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В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину - РИА Новости, 20.01.2025
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13:47 20.01.2025 (обновлено: 15:43 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994608631.html
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину - РИА Новости, 20.01.2025
В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину
Изрезанное тело женщины нашли в раритетном "Запорожце", принадлежащем актеру Гоше Куценко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:47:00+03:00
2025-01-20T15:43:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
гоша куценко
убийство
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Изрезанное тело женщины нашли в раритетном "Запорожце", принадлежащем актеру Гоше Куценко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал собеседник агентства.По его словам, задержанный ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом. Женщина умерла на месте, после чего мужчина спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. В прокуратуре подтвердили задержание подозреваемого 1994 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.На допросе подозреваемый признал вину. Следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом о его аресте, добавили в СК России.Куценко заявил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине, когда был на съемках. Он также выразил соболезнования родным погибшей.Артист уже не раз рассказывал о своей любви к автомобилям, в частности необычным и раритетным. В одном из интервью он поделился информацией, что у него есть голубой гибрид "Запорожца" и KIA.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Показания мужчины, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко
Показания мужчины, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко
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происшествия, кутузовский проспект, гоша куценко, убийство, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кутузовский проспект, Гоша Куценко, Убийство, Следственный комитет России (СК РФ)

В "Запорожце" Гоши Куценко нашли убитую женщину

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Изрезанное тело женщины нашли в раритетном "Запорожце", принадлежащем актеру Гоше Куценко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанный ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом. Женщина умерла на месте, после чего мужчина спрятал тело в стоящем рядом автомобиле.
В прокуратуре подтвердили задержание подозреваемого 1994 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.
На допросе подозреваемый признал вину. Следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом о его аресте, добавили в СК России.
Куценко заявил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине, когда был на съемках. Он также выразил соболезнования родным погибшей.
Артист уже не раз рассказывал о своей любви к автомобилям, в частности необычным и раритетным. В одном из интервью он поделился информацией, что у него есть голубой гибрид "Запорожца" и KIA.
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
 
ПроисшествияКутузовский проспектГоша КуценкоУбийствоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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