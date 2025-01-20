https://ria.ru/20250120/turtsija-1994536951.html

Турция потребовала от США отказаться от поддержки РПК в Сирии, пишут СМИ

Турция потребовала от США отказаться от поддержки РПК в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

Турция потребовала от США отказаться от поддержки РПК в Сирии, пишут СМИ

Турция будет добиваться у администрации Дональда Трампа отказа от поддержки боевиков запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в Сирии и отмены... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T04:54:00+03:00

2025-01-20T04:54:00+03:00

2025-01-20T04:54:00+03:00

в мире

турция

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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Турция будет добиваться у администрации Дональда Трампа отказа от поддержки боевиков запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в Сирии и отмены санкций по поставкам вооружения Анкаре, пишет в понедельник турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники. "Вот четыре срочных досье, которые Турция представит на рассмотрение Трампа: отказ от поддержки РПК/YPG в Сирии. Полностью отменить санкции CAATSA. Отдайте нам наши деньги или давайте вернемся к (программе - ред.) F-35. Поставить (Анкаре - ред.) истребители F-16, одобренные Конгрессом", - пишет издание. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://ria.ru/20250102/kriptovalyuta-1992287209.html

https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992769942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, рабочая партия курдистана, f-35, f-16, с-400 «триумф»