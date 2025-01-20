Турция потребовала от США отказаться от поддержки РПК в Сирии, пишут СМИ
Türkiye: Турция будет добиваться при Трампе отказа США от поддержки РПК в Сирии
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Турция будет добиваться у администрации Дональда Трампа отказа от поддержки боевиков запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в Сирии и отмены санкций по поставкам вооружения Анкаре, пишет в понедельник турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.
"Вот четыре срочных досье, которые Турция представит на рассмотрение Трампа: отказ от поддержки РПК/YPG в Сирии. Полностью отменить санкции CAATSA. Отдайте нам наши деньги или давайте вернемся к (программе - ред.) F-35. Поставить (Анкаре - ред.) истребители F-16, одобренные Конгрессом", - пишет издание.
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Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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