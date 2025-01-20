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"Внезапно исчезли". Как погибла древняя цивилизация небоскребов - РИА Новости, 20.01.2025
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Религия
 
08:00 20.01.2025 (обновлено: 08:04 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tsivilizatsiya-1994241162.html
"Внезапно исчезли". Как погибла древняя цивилизация небоскребов
"Внезапно исчезли". Как погибла древняя цивилизация небоскребов - РИА Новости, 20.01.2025
"Внезапно исчезли". Как погибла древняя цивилизация небоскребов
Хараппа и Мохенджо-Даро — камень преткновения для археологов. Тысячелетиями долину Инда населял народ, который исчез на пике развития, но оставил массу... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:00:00+03:00
2025-01-20T08:04:00+03:00
религия
тамилнад
аравийское море
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Хараппа и Мохенджо-Даро — камень преткновения для археологов. Тысячелетиями долину Инда населял народ, который исчез на пике развития, но оставил массу подсказок. Разгадав их смысл, ученые найдут ключ к тайне древнейшей на планете культуры.Повод работать лучшеМеждународная научная конференция в индийском Тамилнаде больше походила на аукцион. На мероприятии представили несколько глиняных горшков, на стенках которых сохранились неизвестные письмена.Один за другим ученые сообщали, что надписи очень похожи на уже имеющиеся у них образцы. А вскоре глава правительства штата Мутхувел Сталин объявил награду: миллион долларов тому, кто расшифрует замысловатые знаки.Откуда такой ажиотаж? Дело в том, что письмена практически идентичны тем, которые использовала индская цивилизация."Около 60 процентов символов, найденных на керамике долины Инда, похожи на те, что представлены на конференции, — отметил премьер Сталин. — А сходство надписей — почти стопроцентное".Культура городов Хараппа и Мохенджо-Даро (как еще называют индскую цивилизацию) за две тысячи лет существования (3300–1300 годы до нашей эры) оставила гигантское количество артефактов. Так что для археологов это настоящий Клондайк.Только вот и вопросов к ней остается немало. Один из них — письменность. Разобрать ее лингвисты пытаются со второй половины XX века. Сопоставляли с египетскими иероглифами, шумерским и хеттским алфавитами. И даже с ронго-ронго — азбукой жителей острова Пасхи.Но все безуспешно. Среди существующих на сегодняшний день 50 вариантов дешифровки нет даже пары хоть сколько-нибудь совпадающих друг с другом. "Быть может, денежное вознаграждение побудит исследователей проявить больший энтузиазм в этом деле", — пошутил в конце конференции Мутхувел Сталин.Мегаполис бронзового векаЗадача действительно не из легких. С того момента, как в анналы истории занесли цивилизацию Хараппа и Мохенджо-Даро, прошло более ста лет. А ученые за это время недалеко продвинулись.Все началось в 1914-м, когда индийский археолог Ракхал Дас Банерджи отправился изучать пакистанские курганы вдоль реки Инд. До него никто туда не приезжал, а местные жители и вовсе считали место проклятым.Но Банерджи был уверен в успехе. Так, один из холмов, который он первоначально идентифицировал как буддийскую ступу, оказался древним городом.Как отметил позднее прославленный британский археолог Джон Маршалл, "Мохенджо-Даро, возникший более пяти тысяч лет назад, поражал масштабами"."Строения в три-четыре этажа, — писал он, — были возведены с использованием обожженного кирпича. В каждом доме — ванная и туалет. Прекрасно продуманная система канализации. Стоки отводились в специальные коллекторы, каждый из которых был покрыт аккуратно вырезанной каменной плитой. Запасы питьевой воды хранились в особых цистернах".За первые 15 лет полномасштабных раскопок — с 1917-го по 1932-й — удалось собрать более 40 тысяч артефактов. Среди них искусно отшлифованные бронзовые статуи, глиняная посуда идеальной формы и многое другое. Даже гири для весов — явный признак централизованной торговой системы.Та же картина в Хараппе, расположенной вверх по течению Инда. Этот город с идеальной планировкой, по приблизительным подсчетам, населяло более 20 тысяч человек. Настоящий мегаполис своего времени.Лотхал на берегу Аравийского моря в древности был центром науки и техники. Населенный пункт, словно Венецию или Амстердам, пересекали ирригационные каналы. А местные ученые пользовались подобием компаса и изучали движение звезд с целью навигации.Развитая во многих городах система водных артерий, по мнению ученых, стала залогом долголетия культуры Хараппы и Мохенджо-Даро."Выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора — доступа к воде. Изучение того, как ее представители распоряжались водой и использовали ее, помогает понять, как человечество приспосабливается к новым ситуациям", — заявил профессор археологии Кембриджского университета Кэмерон Петри.Среди развалин индского Ракхигари его команда обнаружила следы необычной системы возделывания сельскохозяйственных культур. Жители древнего города одновременно выращивали сразу несколько видов злаков и овощей, которые требовали больше или меньше влаги. Таким образом, можно было иметь продовольственный запас даже в самые засушливые годы.Непредсказуемость стихииНо одно обстоятельство никак не дает специалистам спокойно спать. Ни один из городов долины Инда не отмечен следами завоевания извне. И ни одного человеческого скелета. Притом что название Мохенджо-Даро, например, переводится с языка синдхи как "Холм мертвецов"."Более того, создавалось впечатление, будто все жители в один день просто покинули дома. Что заставило их это сделать — неясно", — писал Джон Маршалл.Позднее его коллега Мортимер Уилер сделал предположение, что древняя культура все-таки исчезла в результате военной экспансии арийских племен во II тысячелетии до нашей эры.Дело в том, что на окраине Мохенджо-Даро его команда нашла 50 скелетов. У всех, как говорится в записках археолога, следы насильственной смерти. Однако в 1994-м антропологи установили: "травмы" на черепах — результат многолетней эрозии. К тому же останки были на тысячу лет моложе арийского вторжения.Родилась другая гипотеза: город погиб от наводнения. Этого мнения придерживается руководитель последней крупной экспедиции в Мохенджо-Даро — американский археолог Джордж Дейлз."В середине II тысячелетия, — объясняет он, — резко поднялся уровень Аравийского моря. Как следствие, произошел мощный разлив реки Инд. В результате регион оказался непригоден для обитания. И народы массово мигрировали на юго-восток".Дейлз отметил, что примерно в тот же период из-за резкого обмеления рек пришли в упадок Древний Египет и Шумер. Получается, что индская культура могла погибнуть от непредсказуемости той стихии, которую знала в совершенстве. Однако и эту версию научное сообщество не считает убедительной. А значит, первая цивилизация на Земле по-прежнему хранит свои тайны.
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тамилнад, аравийское море, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Тамилнад, Аравийское море, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Внезапно исчезли". Как погибла древняя цивилизация небоскребов

На конференции в Индии представили новые образцы индского письма

CC BY-SA 3.0 / Junhi Han / Archaeological Ruins at Moenjodaro (Pakistan)Руины в Мохенджо-Даро
Руины в Мохенджо-Даро - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
CC BY-SA 3.0 / Junhi Han / Archaeological Ruins at Moenjodaro (Pakistan)
Руины в Мохенджо-Даро
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Хараппа и Мохенджо-Даро — камень преткновения для археологов. Тысячелетиями долину Инда населял народ, который исчез на пике развития, но оставил массу подсказок. Разгадав их смысл, ученые найдут ключ к тайне древнейшей на планете культуры.

Повод работать лучше

Международная научная конференция в индийском Тамилнаде больше походила на аукцион. На мероприятии представили несколько глиняных горшков, на стенках которых сохранились неизвестные письмена.
Один за другим ученые сообщали, что надписи очень похожи на уже имеющиеся у них образцы. А вскоре глава правительства штата Мутхувел Сталин объявил награду: миллион долларов тому, кто расшифрует замысловатые знаки.
Откуда такой ажиотаж? Дело в том, что письмена практически идентичны тем, которые использовала индская цивилизация.
"Около 60 процентов символов, найденных на керамике долины Инда, похожи на те, что представлены на конференции, — отметил премьер Сталин. — А сходство надписей — почти стопроцентное".
CC BY 2.0 / amy dreher / Piece of red pottery from IVC. Harappa. Fragment of Large Deep Vessel, circa 2500 B.C.E. Red pottery with red and black slip-painted decoration, 4 15/16 x 6 1/8 in. (12.5 x 15.5 cm). Brooklyn MuseumФрагмент глубокого сосуда, около 2500 года до н. э. Чанх-Даро
Фрагмент глубокого сосуда, около 2500 года до н. э. Чанх-Даро - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
CC BY 2.0 / amy dreher / Piece of red pottery from IVC. Harappa. Fragment of Large Deep Vessel, circa 2500 B.C.E. Red pottery with red and black slip-painted decoration, 4 15/16 x 6 1/8 in. (12.5 x 15.5 cm). Brooklyn Museum
Фрагмент глубокого сосуда, около 2500 года до н. э. Чанх-Даро
Культура городов Хараппа и Мохенджо-Даро (как еще называют индскую цивилизацию) за две тысячи лет существования (3300–1300 годы до нашей эры) оставила гигантское количество артефактов. Так что для археологов это настоящий Клондайк.
Только вот и вопросов к ней остается немало. Один из них — письменность. Разобрать ее лингвисты пытаются со второй половины XX века. Сопоставляли с египетскими иероглифами, шумерским и хеттским алфавитами. И даже с ронго-ронго — азбукой жителей острова Пасхи.
Но все безуспешно. Среди существующих на сегодняшний день 50 вариантов дешифровки нет даже пары хоть сколько-нибудь совпадающих друг с другом.
"Быть может, денежное вознаграждение побудит исследователей проявить больший энтузиазм в этом деле", — пошутил в конце конференции Мутхувел Сталин.

Мегаполис бронзового века

Задача действительно не из легких. С того момента, как в анналы истории занесли цивилизацию Хараппа и Мохенджо-Даро, прошло более ста лет. А ученые за это время недалеко продвинулись.
Все началось в 1914-м, когда индийский археолог Ракхал Дас Банерджи отправился изучать пакистанские курганы вдоль реки Инд. До него никто туда не приезжал, а местные жители и вовсе считали место проклятым.
CC BY-SA 3.0 / / Simple map of Indus Civilization (or Harappa civilization) with few most important archeological sitesАреал цивилизации
Ареал цивилизации - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
CC BY-SA 3.0 / / Simple map of Indus Civilization (or Harappa civilization) with few most important archeological sites
Ареал цивилизации
Но Банерджи был уверен в успехе. Так, один из холмов, который он первоначально идентифицировал как буддийскую ступу, оказался древним городом.
Как отметил позднее прославленный британский археолог Джон Маршалл, "Мохенджо-Даро, возникший более пяти тысяч лет назад, поражал масштабами".
"Строения в три-четыре этажа, — писал он, — были возведены с использованием обожженного кирпича. В каждом доме — ванная и туалет. Прекрасно продуманная система канализации. Стоки отводились в специальные коллекторы, каждый из которых был покрыт аккуратно вырезанной каменной плитой. Запасы питьевой воды хранились в особых цистернах".
За первые 15 лет полномасштабных раскопок — с 1917-го по 1932-й — удалось собрать более 40 тысяч артефактов. Среди них искусно отшлифованные бронзовые статуи, глиняная посуда идеальной формы и многое другое. Даже гири для весов — явный признак централизованной торговой системы.
© Getty Images / Paolo KOCHВосстановление стены на археологическом памятнике Мохенджо-Даро в долине Инда, Пакистан
Восстановление стены на археологическом памятнике Мохенджо-Даро в долине Инда, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Getty Images / Paolo KOCH
Восстановление стены на археологическом памятнике Мохенджо-Даро в долине Инда, Пакистан
Та же картина в Хараппе, расположенной вверх по течению Инда. Этот город с идеальной планировкой, по приблизительным подсчетам, населяло более 20 тысяч человек. Настоящий мегаполис своего времени.
Лотхал на берегу Аравийского моря в древности был центром науки и техники. Населенный пункт, словно Венецию или Амстердам, пересекали ирригационные каналы. А местные ученые пользовались подобием компаса и изучали движение звезд с целью навигации.
Развитая во многих городах система водных артерий, по мнению ученых, стала залогом долголетия культуры Хараппы и Мохенджо-Даро.
"Выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора — доступа к воде. Изучение того, как ее представители распоряжались водой и использовали ее, помогает понять, как человечество приспосабливается к новым ситуациям", — заявил профессор археологии Кембриджского университета Кэмерон Петри.
Среди развалин индского Ракхигари его команда обнаружила следы необычной системы возделывания сельскохозяйственных культур. Жители древнего города одновременно выращивали сразу несколько видов злаков и овощей, которые требовали больше или меньше влаги. Таким образом, можно было иметь продовольственный запас даже в самые засушливые годы.
CC BY-SA 3.0 / Abhilashdvbk / Ancient site at LothalСистема дренажа в древнем городе Лотхал
Система дренажа в древнем городе Лотхала - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
CC BY-SA 3.0 / Abhilashdvbk / Ancient site at Lothal
Система дренажа в древнем городе Лотхал

Непредсказуемость стихии

Но одно обстоятельство никак не дает специалистам спокойно спать. Ни один из городов долины Инда не отмечен следами завоевания извне. И ни одного человеческого скелета. Притом что название Мохенджо-Даро, например, переводится с языка синдхи как "Холм мертвецов".
"Более того, создавалось впечатление, будто все жители в один день просто покинули дома. Что заставило их это сделать — неясно", — писал Джон Маршалл.
Позднее его коллега Мортимер Уилер сделал предположение, что древняя культура все-таки исчезла в результате военной экспансии арийских племен во II тысячелетии до нашей эры.
Дело в том, что на окраине Мохенджо-Даро его команда нашла 50 скелетов. У всех, как говорится в записках археолога, следы насильственной смерти. Однако в 1994-м антропологи установили: "травмы" на черепах — результат многолетней эрозии. К тому же останки были на тысячу лет моложе арийского вторжения.
CC BY-SA 2.0 / Raveesh Vyas / Lothal used to be a port in the bornze age. It is a Harappan site. The remains found here date back to 2900BCДренажный канал в древнем городе Лотхал
Дренажный канал в древнем городе Лотхала - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Raveesh Vyas / Lothal used to be a port in the bornze age. It is a Harappan site. The remains found here date back to 2900BC
Дренажный канал в древнем городе Лотхал
Родилась другая гипотеза: город погиб от наводнения. Этого мнения придерживается руководитель последней крупной экспедиции в Мохенджо-Даро — американский археолог Джордж Дейлз.
"В середине II тысячелетия, — объясняет он, — резко поднялся уровень Аравийского моря. Как следствие, произошел мощный разлив реки Инд. В результате регион оказался непригоден для обитания. И народы массово мигрировали на юго-восток".
Дейлз отметил, что примерно в тот же период из-за резкого обмеления рек пришли в упадок Древний Египет и Шумер. Получается, что индская культура могла погибнуть от непредсказуемости той стихии, которую знала в совершенстве. Однако и эту версию научное сообщество не считает убедительной. А значит, первая цивилизация на Земле по-прежнему хранит свои тайны.
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