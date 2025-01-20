https://ria.ru/20250120/trump-1994673298.html
Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа
Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа
Если Евросоюз и Франция не опомнятся, то будут раздавлены после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:01:00+03:00
2025-01-20T18:01:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
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ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости. Если Евросоюз и Франция не опомнятся, то будут раздавлены после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру в эфире телеканала BFMTV."США вместе с инаугурацией вновь избранного президента решили вести невероятно доминирующую политику, основанную на долларе, промышленной политике и захвате всех исследований и инвестиций в мире. Если мы ничего не сделаем, то нас ждет очень простая судьба. Над нами будут доминировать, мы будем раздавлены и маргинализованы", - сказал он. По словам Байру, решение о том, чтобы "взять себя в руки", должно принадлежать как французам, так и европейцам. "Очевидно, без Европы это невозможно сделать. И вопрос о том, чтобы взять себя в руки, ставится в наши дни во Франции", - добавил он. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Ожидается, что церемония начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск), а к присяге политика приведут в полдень.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа
Премьер Байру: если ЕС и Франция не опомнятся, то будут раздавлены США