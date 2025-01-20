https://ria.ru/20250120/trump-1994673298.html

Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа

Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Французский премьер сделал мрачное предсказание из-за возвращения Трампа

Если Евросоюз и Франция не опомнятся, то будут раздавлены после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:01:00+03:00

2025-01-20T18:01:00+03:00

2025-01-20T19:07:00+03:00

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ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости. Если Евросоюз и Франция не опомнятся, то будут раздавлены после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру в эфире телеканала BFMTV."США вместе с инаугурацией вновь избранного президента решили вести невероятно доминирующую политику, основанную на долларе, промышленной политике и захвате всех исследований и инвестиций в мире. Если мы ничего не сделаем, то нас ждет очень простая судьба. Над нами будут доминировать, мы будем раздавлены и маргинализованы", - сказал он. По словам Байру, решение о том, чтобы "взять себя в руки", должно принадлежать как французам, так и европейцам. "Очевидно, без Европы это невозможно сделать. И вопрос о том, чтобы взять себя в руки, ставится в наши дни во Франции", - добавил он. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Ожидается, что церемония начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск), а к присяге политика приведут в полдень.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, сша, европа, дональд трамп, франсуа байру, джо байден, президентские выборы в сша, инаугурация трампа — 2025