https://ria.ru/20250120/trevoga-1994529467.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.01.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:55:00+03:00
2025-01-20T01:55:00+03:00
2025-01-20T01:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Отмечается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
https://ria.ru/20250119/raketa-1994484700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Оперштаб: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников