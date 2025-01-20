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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:55 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/trevoga-1994529467.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.01.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:55:00+03:00
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специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Отмечается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
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Дарья Буймова
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Оперштаб: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Владислав Белогруд | Перейти в медиабанкОператоры командного пункта
Операторы командного пункта - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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Операторы командного пункта. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасность
 
 
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