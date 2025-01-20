https://ria.ru/20250120/trevoga-1994529467.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.01.2025

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T01:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Отмечается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

https://ria.ru/20250119/raketa-1994484700.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность