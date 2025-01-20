В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов
В Челябинске трамвай сбил 2 человек, несовершеннолетний пешеход госпитализирован
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Трамвай сбил пешеходов в Челябинске
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Трамвай сбил пешеходов в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Трамвай сбил пешеходов в Челябинске в понедельник, после ДТП госпитализирован несовершеннолетний, все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинска.
По данным ГАИ, авария произошла 20 января в 13.00 (11.00 мск) около дома 305е по проспекту Победы.
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"По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, травмы получил несовершеннолетний пешеход, который доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев, следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении.
По данным прокуратуры региона, трамвай наехал на двух пешеходов, по данному факту прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
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