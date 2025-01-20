Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramvay-1994601383.html
В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов
В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов - РИА Новости, 20.01.2025
В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов
Трамвай сбил пешеходов в Челябинске в понедельник, после ДТП госпитализирован несовершеннолетний, все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщила... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:22:00+03:00
2025-01-20T13:22:00+03:00
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994600078_134:0:843:399_1920x0_80_0_0_75b73cf239084756993c99799c2d367d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Трамвай сбил пешеходов в Челябинске в понедельник, после ДТП госпитализирован несовершеннолетний, все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинска. По данным ГАИ, авария произошла 20 января в 13.00 (11.00 мск) около дома 305е по проспекту Победы. "По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, травмы получил несовершеннолетний пешеход, который доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев, следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении. По данным прокуратуры региона, трамвай наехал на двух пешеходов, по данному факту прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939666599.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994600078_222:0:754:399_1920x0_80_0_0_ea8aafa52025a0b638a601056bb85376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов

В Челябинске трамвай сбил 2 человек, несовершеннолетний пешеход госпитализирован

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Трамвай сбил пешеходов в Челябинске
 Трамвай сбил пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Трамвай сбил пешеходов в Челябинске
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Трамвай сбил пешеходов в Челябинске в понедельник, после ДТП госпитализирован несовершеннолетний, все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинска.
По данным ГАИ, авария произошла 20 января в 13.00 (11.00 мск) около дома 305е по проспекту Победы.
«
"По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, травмы получил несовершеннолетний пешеход, который доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев, следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении.
По данным прокуратуры региона, трамвай наехал на двух пешеходов, по данному факту прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Петербурге трамвай сбил пешеходов
12 апреля 2024, 16:52
 
ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала