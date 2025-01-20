https://ria.ru/20250120/tramvay-1994601383.html

В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов

В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов - РИА Новости, 20.01.2025

В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов

Трамвай сбил пешеходов в Челябинске в понедельник, после ДТП госпитализирован несовершеннолетний, все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщила... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:22:00+03:00

2025-01-20T13:22:00+03:00

2025-01-20T13:22:00+03:00

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Трамвай сбил пешеходов в Челябинске в понедельник, после ДТП госпитализирован несовершеннолетний, все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинска. По данным ГАИ, авария произошла 20 января в 13.00 (11.00 мск) около дома 305е по проспекту Победы. "По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, травмы получил несовершеннолетний пешеход, который доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев, следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении. По данным прокуратуры региона, трамвай наехал на двух пешеходов, по данному факту прокуратурой города Челябинска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939666599.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп