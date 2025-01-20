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Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе
Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс."Соединенные Штаты вновь станут нацией роста, нацией, которая увеличивает свое богатство, расширяет свои территории, строит города, повышает планку ожиданий и несет наш флаг к новым прекрасным горизонтам. Мы будем стремиться к нашему предначертанию среди звезд, отправляя американских астронавтов, чтобы водрузить флаг США на Марсе", — заявил Трамп.Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, космос, марс
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Космос, Марс
Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе
Трамп заявил, что отправит астронавтов водрузить флаг США на марсе