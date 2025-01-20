https://ria.ru/20250120/tramp-1994698732.html

Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении

Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении

Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи заявил, что в ходе первого покушения "был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой". РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи заявил, что в ходе первого покушения "был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой". "Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни всего несколько месяцев назад, на прекрасном поле в Пенсильвании, пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой", - сказал он.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994695936.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, пенсильвания, инаугурация трампа — 2025