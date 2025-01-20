https://ria.ru/20250120/tramp-1994698732.html
Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении
Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении
Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи заявил, что в ходе первого покушения "был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи заявил, что в ходе первого покушения "был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой". "Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни всего несколько месяцев назад, на прекрасном поле в Пенсильвании, пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой", - сказал он.
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В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Пенсильвания, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп заявил, что был спасен богом при первом покушении
Трамп заявил, что был спасен богом при покушении, чтобы сделать Америку великой