Рейтинг@Mail.ru
Трамп зашел в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 20.01.2025 (обновлено: 20:04 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994691217.html
Трамп зашел в ротонду Капитолия
Трамп зашел в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп зашел в ротонду Капитолия
Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:44:00+03:00
2025-01-20T20:04:00+03:00
в мире
сша
инаугурация трампа — 2025
вашингтон (штат)
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
джо байден
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994693840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_f14f2dc32cefb12270ad24c50fe5d564.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.Политик зашел в помещение в 11.42 по местному времени (19.42 мск), после того, как в ротонду прибыл президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис, а также будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/bayden-1994691118.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994693840_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_6867cb54e12b29a87f01006c0f4d8f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, инаугурация трампа — 2025, вашингтон (штат), дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, камала харрис
В мире, США, Инаугурация Трампа — 2025, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Камала Харрис
Трамп зашел в ротонду Капитолия

Трамп зашел в ротонду Капитолия для инаугурации

© AP Photo / Kenny HolstonИзбранный президент Дональд Трамп прибыл на церемонию инаугурации президента в Ротонде Капитолия США в Вашингтоне. 20 января 2025
Избранный президент Дональд Трамп прибыл на церемонию инаугурации президента в Ротонде Капитолия США в Вашингтоне. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Kenny Holston
Избранный президент Дональд Трамп прибыл на церемонию инаугурации президента в Ротонде Капитолия США в Вашингтоне. 20 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.
Политик зашел в помещение в 11.42 по местному времени (19.42 мск), после того, как в ротонду прибыл президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис, а также будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Байден превентивно помиловал нескольких членов семьи
Вчера, 19:43
 
В миреСШАИнаугурация Трампа — 2025Вашингтон (штат)Дональд ТрампВыборы президента США — 2024Джо БайденКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала