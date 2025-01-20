https://ria.ru/20250120/tramp-1994691217.html
Трамп зашел в ротонду Капитолия
Трамп зашел в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп зашел в ротонду Капитолия
Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:44:00+03:00
2025-01-20T19:44:00+03:00
2025-01-20T20:04:00+03:00
в мире
сша
инаугурация трампа — 2025
вашингтон (штат)
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
джо байден
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994693840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_f14f2dc32cefb12270ad24c50fe5d564.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.Политик зашел в помещение в 11.42 по местному времени (19.42 мск), после того, как в ротонду прибыл президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис, а также будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/bayden-1994691118.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994693840_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_6867cb54e12b29a87f01006c0f4d8f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, инаугурация трампа — 2025, вашингтон (штат), дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джо байден, камала харрис
В мире, США, Инаугурация Трампа — 2025, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Камала Харрис
Трамп зашел в ротонду Капитолия
Трамп зашел в ротонду Капитолия для инаугурации