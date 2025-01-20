https://ria.ru/20250120/tramp-1994691217.html

Трамп зашел в ротонду Капитолия

Трамп зашел в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп зашел в ротонду Капитолия

Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:44:00+03:00

2025-01-20T19:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп зашел в ротонду Капитолия для своей инаугурации на пост 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.Политик зашел в помещение в 11.42 по местному времени (19.42 мск), после того, как в ротонду прибыл президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис, а также будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

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