https://ria.ru/20250120/tramp-1994686636.html

Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным

Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным - РИА Новости, 20.01.2025

Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества". РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:04:00+03:00

2025-01-20T19:04:00+03:00

2025-01-20T19:16:00+03:00

дональд трамп

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

словакия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_8272ab22e9c02629a6c115471362b695.jpg

АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества"."Надеюсь, второй срок уважаемого господина Трампа будет полезным для всего человечества", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с премьером Словакии в понедельник в Анкаре.

https://ria.ru/20250120/erdogan-1994686450.html

турция

словакия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, словакия, сша