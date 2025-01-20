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Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным - РИА Новости, 20.01.2025
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19:04 20.01.2025 (обновлено: 19:16 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994686636.html
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным - РИА Новости, 20.01.2025
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:04:00+03:00
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дональд трамп
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
словакия
сша
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества"."Надеюсь, второй срок уважаемого господина Трампа будет полезным для всего человечества", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с премьером Словакии в понедельник в Анкаре.
https://ria.ru/20250120/erdogan-1994686450.html
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дональд трамп, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, словакия, сша
Дональд Трамп, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Словакия, США
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным

Эрдоган рассчитывает, что второй срок Трампа будет полезным для человечества

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества".
"Надеюсь, второй срок уважаемого господина Трампа будет полезным для всего человечества", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с премьером Словакии в понедельник в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Турция готова взять на себя работу по Украине, заявил Эрдоган
Вчера, 19:03
 
Дональд ТрампВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСловакияСША
 
 
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