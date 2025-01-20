https://ria.ru/20250120/tramp-1994686636.html
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным - РИА Новости, 20.01.2025
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:04:00+03:00
2025-01-20T19:04:00+03:00
2025-01-20T19:16:00+03:00
дональд трамп
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что второй срок избранного президента США Дональда Трампа будет "полезным для всего человечества"."Надеюсь, второй срок уважаемого господина Трампа будет полезным для всего человечества", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции с премьером Словакии в понедельник в Анкаре.
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Дональд Трамп, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Словакия, США
Эрдоган выразил надежду, что второй срок Трампа будет полезным
Эрдоган рассчитывает, что второй срок Трампа будет полезным для человечества