https://ria.ru/20250120/tramp-1994685072.html

Трамп прибыл в Капитолий

Трамп прибыл в Капитолий - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп прибыл в Капитолий

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий в Вашингтоне, где будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, следует из трансляции... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:54:00+03:00

2025-01-20T18:54:00+03:00

2025-01-20T19:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий в Вашингтоне, где будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.До этого Трамп покинул Белый дом, где проходило традиционное чаепитие. В Капитолий избранный президент вошел в компании пока еще действующего американского лидера Джо Байдена.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/trump-1994673298.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден