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Трамп собрал рекордную сумму на проведение инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
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14:36 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994622046.html
Трамп собрал рекордную сумму на проведение инаугурации, пишут СМИ
Трамп собрал рекордную сумму на проведение инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп собрал рекордную сумму на проведение инаугурации, пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп собрал на инаугурационные мероприятия рекордные 250 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:36:00+03:00
2025-01-20T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп собрал на инаугурационные мероприятия рекордные 250 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC News. На прошлой неделе сообщалось, что инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов с начала ноября. В 2017 году его комитет собрал около 107 миллионов долларов, в то время как комитет Байдена собрал около 62 миллионов долларов в 2021 году. "Избранный президент Дональд Трамп ознаменует свое возвращение в Белый дом рекордным сбором пожертвований на инаугурационные мероприятия в размере 250 миллионов долларов", - передает телеканал со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что данная сумма включает в себя средства, полученные официальным инаугурационным комитетом Трампа и будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, а также средства, привлеченные за счет других инструментов сбора пожертвований. Ранее газета Washington Post писала, что точный размер пожертвований инаугурационному комитету Трампа станет известен только через 90 дней после инаугурации, когда инаугурационный комитет должен будет подать полный отчет в Федеральную избирательную комиссию США. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, политика
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Политика
Трамп собрал рекордную сумму на проведение инаугурации, пишут СМИ

ABC News: Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на инаугурационные мероприятия

© AP Photo / David Zalubowski Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп собрал на инаугурационные мероприятия рекордные 250 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC News.
На прошлой неделе сообщалось, что инаугурационный комитет Трампа собрал более 150 миллионов долларов с начала ноября. В 2017 году его комитет собрал около 107 миллионов долларов, в то время как комитет Байдена собрал около 62 миллионов долларов в 2021 году.
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"Избранный президент Дональд Трамп ознаменует свое возвращение в Белый дом рекордным сбором пожертвований на инаугурационные мероприятия в размере 250 миллионов долларов", - передает телеканал со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что данная сумма включает в себя средства, полученные официальным инаугурационным комитетом Трампа и будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса, а также средства, привлеченные за счет других инструментов сбора пожертвований.
Ранее газета Washington Post писала, что точный размер пожертвований инаугурационному комитету Трампа станет известен только через 90 дней после инаугурации, когда инаугурационный комитет должен будет подать полный отчет в Федеральную избирательную комиссию США.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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