https://ria.ru/20250120/tramp-1994530196.html

Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом

Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, а уже после мероприятия устроит ему РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, а уже после мероприятия устроит ему прощальную церемонию. День, в который Трамп вступит в должность, начнется с церковной службы, следует из официального расписания. Затем Трампа ждут на чай в Белом доме. В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. Республиканец будет использовать фамильную Библию, подаренную ему в 1955 году, а также Библию, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году, этот фолиант использовали всего три раза: Барак Обама на двух своих инаугурациях и Трамп на первой. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение. Из-за морозов церемонию перенесли внутрь Капитолия, в последний раз такое было в 1985 году, обычно мероприятие проходит снаружи. После принесения присяги состоится прощание с уже бывшим руководством Белого дома Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис. Затем Трамп подпишет первые указы и номинации и пообщается с руководством конгресса. Состоится небольшой смотр войск и парад в честь нового президента. Трамп отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет еще одну порцию документов. День закончится "Балом в честь верховного главнокомандующего" и инаугурационным балом, где Трамп выступит с речью.

https://ria.ru/20250116/belyy-dom-1993939147.html

https://ria.ru/20250120/ssha-1994242210.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама, выборы президента сша — 2024