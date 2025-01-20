Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом
Трамп выпьет утренний чай с Байденом и устроит ему прощальную церемонию
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, а уже после мероприятия устроит ему прощальную церемонию.
День, в который Трамп вступит в должность, начнется с церковной службы, следует из официального расписания. Затем Трампа ждут на чай в Белом доме.
В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. Республиканец будет использовать фамильную Библию, подаренную ему в 1955 году, а также Библию, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году, этот фолиант использовали всего три раза: Барак Обама на двух своих инаугурациях и Трамп на первой. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
Из-за морозов церемонию перенесли внутрь Капитолия, в последний раз такое было в 1985 году, обычно мероприятие проходит снаружи.
После принесения присяги состоится прощание с уже бывшим руководством Белого дома Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис.
Затем Трамп подпишет первые указы и номинации и пообщается с руководством конгресса.
Состоится небольшой смотр войск и парад в честь нового президента.
Трамп отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет еще одну порцию документов.
День закончится "Балом в честь верховного главнокомандующего" и инаугурационным балом, где Трамп выступит с речью.