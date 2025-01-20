Рейтинг@Mail.ru
Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994530196.html
Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом
Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом
Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, а уже после мероприятия устроит ему РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:07:00+03:00
2025-01-20T02:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
барак обама
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, а уже после мероприятия устроит ему прощальную церемонию. День, в который Трамп вступит в должность, начнется с церковной службы, следует из официального расписания. Затем Трампа ждут на чай в Белом доме. В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. Республиканец будет использовать фамильную Библию, подаренную ему в 1955 году, а также Библию, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году, этот фолиант использовали всего три раза: Барак Обама на двух своих инаугурациях и Трамп на первой. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение. Из-за морозов церемонию перенесли внутрь Капитолия, в последний раз такое было в 1985 году, обычно мероприятие проходит снаружи. После принесения присяги состоится прощание с уже бывшим руководством Белого дома Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис. Затем Трамп подпишет первые указы и номинации и пообщается с руководством конгресса. Состоится небольшой смотр войск и парад в честь нового президента. Трамп отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет еще одну порцию документов. День закончится "Балом в честь верховного главнокомандующего" и инаугурационным балом, где Трамп выступит с речью.
https://ria.ru/20250116/belyy-dom-1993939147.html
https://ria.ru/20250120/ssha-1994242210.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527950.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Трамп до инаугурации выпьет утренний чай с Байденом

Трамп выпьет утренний чай с Байденом и устроит ему прощальную церемонию

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, а уже после мероприятия устроит ему прощальную церемонию.
День, в который Трамп вступит в должность, начнется с церковной службы, следует из официального расписания. Затем Трампа ждут на чай в Белом доме.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Белом доме рассказали о совещании администраций Байдена и Трампа
16 января, 03:57
В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. Республиканец будет использовать фамильную Библию, подаренную ему в 1955 году, а также Библию, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году, этот фолиант использовали всего три раза: Барак Обама на двух своих инаугурациях и Трамп на первой. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
Из-за морозов церемонию перенесли внутрь Капитолия, в последний раз такое было в 1985 году, обычно мероприятие проходит снаружи.
После принесения присяги состоится прощание с уже бывшим руководством Белого дома Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Процедура инаугурации президента США
01:17
Затем Трамп подпишет первые указы и номинации и пообщается с руководством конгресса.
Состоится небольшой смотр войск и парад в честь нового президента.
Трамп отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет еще одну порцию документов.
День закончится "Балом в честь верховного главнокомандующего" и инаугурационным балом, где Трамп выступит с речью.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Time снова поместил Трампа на обложку
01:34
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденБарак ОбамаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала