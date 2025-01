https://ria.ru/20250120/tramp-1994286704.html

Биография Дональда Трампа

Биография Дональда Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Биография Дональда Трампа

Биография Дональда Трампа

47-й президент США Дональд Джон Трамп (Donald John Trump) родился 14 июня 1946 года в районе Квинс Нью-Йорка.

47-й президент США Дональд Джон Трамп (Donald John Trump) родился 14 июня 1946 года в районе Квинс Нью-Йорка. Его отец Фредерик Трамп был строителем, застройщиком, специализировавшемся на разработке и воплощении в жизнь проектов жилья для среднего класса в районах Квинс и Бруклин.В возрасте 13 лет родители отправили Дональда Трампа в Нью-Йоркскую военную академию. В академии он добился больших успехов: к моменту выпуска в 1964 году он стал блестящим атлетом и лидером среди учеников. После этого Трамп поступил в Фордхемский университет, но вскоре перевелся в Уортонскую школу финансов при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году. После окончания университета Трамп начал работать в компании отца, в 1974 году он стал ее президентом, а позже изменил название компании на Trump Organization.Начиная с 1970-х годов Дональд Трамп начал инвестировать в строительство отелей и жилых объектов. В 1976 году в партнерстве с корпорацией Hyatt Hotel он приобрел ветхую гостиницу Commodore рядом с Центральным железнодорожным вокзалом в Нью-Йорке. В 1980 году новый отель открылся, сменив название на The Grand Hyatt. В октябре 1996 года корпорация Hyatt приобрела половину доли Трампа в отеле за 142 миллиона долларов. В 1983 году он открыл Trump Tower – офисный, торговый и жилой комплекс. 68-этажное здание расположено на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей. В последствии бизнесмен продолжил называть собственным именем свои дальнейшие проекты: Trump Parc, Trump Palace, Trump Plaza, The Trump World Tower и Trump Park Avenue, Trump International Hotel & Tower, The Trump Building и др. Через компанию Trump Hotel Collection ему принадлежала сеть отелей в городах США: Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Чикаго, Майами, Шарлоттсвилле, а также в Ирландии (Дунбег), Шотландии (Тернберри и Абердин), Вьетнаме и Омане (Маскат). Дональд Трамп также владел сетью площадок для гольфа в США, Шотландии (Великобритания), ОАЭ, Ирландии, Индонезии и Омане. Трамп также создал империю в сфере развлечений.В 1980-х годах он инвестировал значительные средства в казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), где им были открыты Harrah's в Trump Plaza (1984, позже переименованный в Trump Plaza), Trump's Castle Casino Resort (1985) и Trump Taj Mahal (1990).С 1996 по 2015 год он был владельцем конкурсов красоты Miss Universe ("Мисс Вселенная"), Miss USA ("Мисс Америка") и Miss Teen USA ("Юная мисс США"). В 2004 году Трамп стал продюсером и ведущим реалити-шоу "Ученик" на канале NBC. Шоу имело высокие рейтинги и было трижды номинировано на премию Emmy. Дональд Трамп продавал свое имя как бренд во многих бизнес-проектах, включая Trump Financial, ипотечную компанию, и Trump Entrepreneur Initiative (ранее Университет Трампа), образовательную онлайн-компанию, специализирующуюся на инвестициях в недвижимость и предпринимательстве.Дональд Трамп – автор целого ряда книг о бизнесе, которые стали бестселлерами, среди них "Искусство сделки" (1987), "Искусство возвращения" (1997), "Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми" (2006), "Путь к успеху" (2006), "Трамп никогда не сдается: как я превратил мои самые большие проблемы в успех" (2008) и др.16 июня 2015 года Дональд Трамп официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. 19 июля 2016 года съезд Республиканской партии США утвердил Трампа в качестве кандидата в президенты. 8 ноября 2016 года на выборах президента США Трамп победил, набрав 306 голосов выборщиков от штатов (против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон) при необходимом для победы минимуме в 270. При этом за Клинтон непосредственно проголосовали почти на три миллиона американцев больше, чем за Трампа. Коллегия выборщиков 19 декабря проголосовала во "втором туре" президентских выборов США и подтвердила полномочия Дональда Трампа на посту главы государства. Причем по итогам избранный президент даже увеличил свое преимущество, соотношение стало 304 к 227, то есть Трамп упрочил победу на три голоса. 6 января 2017 года конгресс США на заседании обеих палат формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале. Избранный президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции в новом качестве объявил, что уходит из бизнеса и передает управление Trump Organization своим сыновьям – Эрику и Дональду-младшему. Представитель Трампа юрист Шери Диллон заявляла, что все активы избранного президента США Дональда Трампа будут до инаугурации переданы в трастовое управление, компания Трампа также не будет заключать никаких контрактов за рубежом во время его президентства, а сделки внутри страны будут проходить под строгим контролем на предмет конфликта интересов. Трамп не будет контактировать со своей компанией, при этом он не откажется от своих активов. 20 января 2017 года Дональд Трамп вступил в должность президента США. Он стал 45-м американским президентом. В сентябре 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента Трампа, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов. В феврале 2020 года сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения – в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В августе 2020 года президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. 3 ноября 2020 года состоялись выборы президента США. Основная борьба развернулась между республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом. В ходе подсчета голосов выборщиков Трамп неоднократно заявлял, что голосование на выборах проводилось с нарушениями, а результаты были "сфальсифицированы" демократами. Несмотря на многочисленные иски, поданные в суды разных инстанций, Дональду Трампу и его сторонникам так и не удалось повлиять на исход президентских выборов. 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, отдав ему 306 голосов против 232 у Трампа. 6 января сторонники республиканца организовали в центре Вашингтона митинг. Трамп выступил перед собравшимися с речью, в которой в очередной раз назвал результаты голосования сфальсифицированными и призвал их идти к Капитолию. В этот день должно было состояться заседание конгресса, на котором планировалось утвердить победу Джо Байдена. Сторонники Трампа устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание Капитолия. Вторжение манифестантов привело к срыву заседания конгресса, эвакуации обеих палат и гибели пяти человек. 7 января конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом США. В январе 2021 года палата представителей конгресса США большинством голосом приняла решение об импичменте Дональду Трампу. Ему вменялось подстрекательство к мятежу. В феврале того же года сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. В ноябре 2022 года Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии и официально объявил об этом. 12 марта Дональд Трамп стал предварительным номинантом от Республиканской партии. 15 июля 2024 года Национальный съезд Республиканской партии, прошедший в городе Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля, выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США на предстоящих в ноябре выборах. Тот заявил, что принимает номинацию в качестве кандидата на высший государственный пост. В ходе избирательной кампании Трампу было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, связанных с его деятельностью до, во время и после его президентства. Трампу вменялись вмешательство в выборы штата Джорджия, ненадлежащее хранение секретных документов, штурм Капитолия и обвинения в фальсификации деловых документов. В январе 2025 года суд признал избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации деловых документов, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году. При этом судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил ему "безусловное освобождение", что означает отсутствие наказания. Такое решение суда закрепляет за Трампом обвинительный приговор и в то же время позволяет ему вернуться в Белый дом, не опасаясь тюремного заключения или штрафа, поясняет агентство. Дело, связанное с выплатами порноактрисе, стало единственным, которое дошло до суда. В середине июля 2024 года суд прекратил уголовное дело против Трампа о секретных документах, которые он якобы хранил у себя дома после ухода с поста президента США в 2021 году. В начале июня 2024 года Апелляционный суд Джорджии приостановил уголовное дело против Трампа из-за рассмотрения ходатайства об отстранении от должности главного прокурора Фани Уиллис. В конце ноября суд в Вашингтоне также прекратил уголовное дело против Трампа о штурме Капитолия в январе 2021 года без вынесения решения. Во время предвыборной гонки на Трампа было совершено несколько неудачных покушений. Первое было совершено 13 июля 2024 года во время выступления политика на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В результате стрельбы Трамп был ранен, один зритель предвыборного митинга погиб, еще двое были тяжело ранены. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. 12 октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа мужчину, в автомобиле которого были дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа. На прошедших 5 ноября 2024 года президентских выборах Дональд Трамп победил Камалу Харрис, получив 312 голосов выборщиков (всего 77,3 миллиона голосов) против 226 голосов (75 миллионов) у кандидата от Демократической партии. 6 января 2025 года конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. 10 января газета Wall Street Journal со ссылкой на план Trump Organization по соблюдению этических норм сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность не будет участвовать в управлении Trump Organization, а компания откажется от заключения новых контрактов с иностранными правительствами в период его президентства. Управление инвестициями Трампа будет передано независимым организациям, которые "не будут запрашивать или принимать в расчет его мнение". При этом Трампу предоставят только ограниченный доступ к финансовой информации компании, касающейся общих показателей ее деятельности, однако без детализированных данных о конкретных активах или проектах. Дональд Трамп является двукратным обладателем титула "Человек года" по версии американского журнала Time (2016, 2024). Он женат третьим браком на Мелании Кнаусс (Melania Knauss). У бизнесмена пятеро детей.Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в 4,3 миллиарда долларов. В 2024 году в рейтинге "400 самых богатых американцев" он занял 319-е место. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

