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Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра - РИА Новости, 20.01.2025
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17:53 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/taymyr-1994671268.html
Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра
Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра - РИА Новости, 20.01.2025
Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра
Первоклассники Таймыра на севере Красноярского края с сентября начнут обучаться по новым долганским букварям, сообщает краевое агентство по развитию северных... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:53:00+03:00
2025-01-20T17:53:00+03:00
таймыр
красноярский край
дудинка
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Первоклассники Таймыра на севере Красноярского края с сентября начнут обучаться по новым долганским букварям, сообщает краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. По его данным, учебное пособие, выпущенное в рамках государственной программы "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края", было издано в конце 2024 года. "С сентября 2025 года первоклассники Таймыра начнут обучение по новому букварю на долганском языке... Автором обновленного букваря является Анна Барболина, ведущий специалист Таймырского Дома народного творчества, педагог и носитель долганского языка. Обновленный букварь сочетает традиции и современные подходы к обучению родному языку", - говорится в сообщении. Отмечается, что книгу дополняют рассказы и стихи долганских авторов, а также яркие иллюстрации, что поможет детям в увлекательной форме изучать родной язык. По словам автора букваря, новое учебное пособие приведено в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В планах - выпуск дополнительно учебного пособия по литературному чтению на долганском языке. "Учебные пособия в ближайшее время поступят в школы поселков Хатангского сельского поселения, где компактно проживают долганы. Часть пособий останется в Дудинке, другая будет отправлена в Усть-Авам и Волочанку", - сказала Барболина. В Красноярском крае ежегодно издаются книги и учебные пособия на родных языках северных народов, которые пополняют библиотечные фонды учебных заведений на севере региона.
https://ria.ru/20250116/biznes-1994047448.html
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таймыр, красноярский край, дудинка
Таймыр, Красноярский край, Дудинка
Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра

В школах Таймыра с сентября введут новые буквари на долганском языке

© РИА Новости / Александр КряжевГород Дудинка
Город Дудинка - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Город Дудинка. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Первоклассники Таймыра на севере Красноярского края с сентября начнут обучаться по новым долганским букварям, сообщает краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.
По его данным, учебное пособие, выпущенное в рамках государственной программы "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края", было издано в конце 2024 года.
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"С сентября 2025 года первоклассники Таймыра начнут обучение по новому букварю на долганском языке... Автором обновленного букваря является Анна Барболина, ведущий специалист Таймырского Дома народного творчества, педагог и носитель долганского языка. Обновленный букварь сочетает традиции и современные подходы к обучению родному языку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что книгу дополняют рассказы и стихи долганских авторов, а также яркие иллюстрации, что поможет детям в увлекательной форме изучать родной язык.
По словам автора букваря, новое учебное пособие приведено в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В планах - выпуск дополнительно учебного пособия по литературному чтению на долганском языке.
"Учебные пособия в ближайшее время поступят в школы поселков Хатангского сельского поселения, где компактно проживают долганы. Часть пособий останется в Дудинке, другая будет отправлена в Усть-Авам и Волочанку", - сказала Барболина.
В Красноярском крае ежегодно издаются книги и учебные пособия на родных языках северных народов, которые пополняют библиотечные фонды учебных заведений на севере региона.
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