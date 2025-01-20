https://ria.ru/20250120/taymyr-1994671268.html

Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра

Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра - РИА Новости, 20.01.2025

Новые долганские буквари введут с сентября в школах Таймыра

Первоклассники Таймыра на севере Красноярского края с сентября начнут обучаться по новым долганским букварям, сообщает краевое агентство по развитию северных... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:53:00+03:00

2025-01-20T17:53:00+03:00

2025-01-20T17:53:00+03:00

таймыр

красноярский край

дудинка

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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Первоклассники Таймыра на севере Красноярского края с сентября начнут обучаться по новым долганским букварям, сообщает краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. По его данным, учебное пособие, выпущенное в рамках государственной программы "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края", было издано в конце 2024 года. "С сентября 2025 года первоклассники Таймыра начнут обучение по новому букварю на долганском языке... Автором обновленного букваря является Анна Барболина, ведущий специалист Таймырского Дома народного творчества, педагог и носитель долганского языка. Обновленный букварь сочетает традиции и современные подходы к обучению родному языку", - говорится в сообщении. Отмечается, что книгу дополняют рассказы и стихи долганских авторов, а также яркие иллюстрации, что поможет детям в увлекательной форме изучать родной язык. По словам автора букваря, новое учебное пособие приведено в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. В планах - выпуск дополнительно учебного пособия по литературному чтению на долганском языке. "Учебные пособия в ближайшее время поступят в школы поселков Хатангского сельского поселения, где компактно проживают долганы. Часть пособий останется в Дудинке, другая будет отправлена в Усть-Авам и Волочанку", - сказала Барболина. В Красноярском крае ежегодно издаются книги и учебные пособия на родных языках северных народов, которые пополняют библиотечные фонды учебных заведений на севере региона.

https://ria.ru/20250116/biznes-1994047448.html

https://ria.ru/20241224/krasnojarsk-1990968010.html

таймыр

красноярский край

дудинка

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таймыр, красноярский край, дудинка