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В Финляндии арестовали танкер, подозреваемый в повреждении кабелей - РИА Новости, 20.01.2025
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19:41 20.01.2025 (обновлено: 20:13 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tanker-1994690775.html
В Финляндии арестовали танкер, подозреваемый в повреждении кабелей
В Финляндии арестовали танкер, подозреваемый в повреждении кабелей - РИА Новости, 20.01.2025
В Финляндии арестовали танкер, подозреваемый в повреждении кабелей
Финский суд постановил наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море, в рамках иска компаний о возмещении ущерба,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:41:00+03:00
2025-01-20T20:13:00+03:00
в мире
финляндия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Финский суд постановил наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море, в рамках иска компаний о возмещении ущерба, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. Заявление об аресте судна было подано финскими компаниями Fingrid, Elisa и эстонской компанией Elering для обеспечения требований о возмещении ущерба. Fingrid и Elering совместно владеют электрокабелем EstLink 2. Компания Elisa владеет двумя кабелями связи между Финляндией в Эстонией. По мнению компаний, судоходная компания Caravella, которой принадлежит танкер, несет ответственность за ущерб, причиненный в результате повреждения кабелей. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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в мире, финляндия, эстония, балтийское море, мария захарова
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Мария Захарова
В Финляндии арестовали танкер, подозреваемый в повреждении кабелей

Yle: Финский суд арестовал танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабеля

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Финский суд постановил наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море, в рамках иска компаний о возмещении ущерба, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.
Заявление об аресте судна было подано финскими компаниями Fingrid, Elisa и эстонской компанией Elering для обеспечения требований о возмещении ущерба. Fingrid и Elering совместно владеют электрокабелем EstLink 2. Компания Elisa владеет двумя кабелями связи между Финляндией в Эстонией.
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В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря
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По мнению компаний, судоходная компания Caravella, которой принадлежит танкер, несет ответственность за ущерб, причиненный в результате повреждения кабелей.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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В миреФинляндияЭстонияБалтийское мореМария Захарова
 
 
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