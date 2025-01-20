Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выплаты участникам СВО - мера государственной поддержки военнослужащих. Какие льготы и денежные компенсации в 2025 году положены мобилизованным, контрактникам, добровольцам и членам их семей: единовременные, ежемесячные выплаты, преференции от государства и региональных властей, - в материале РИА Новости
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Выплаты и льготы участникам СВО
Поддержка военнослужащих и их семей с самого начала специальной военной операции находится на особом контроле у государства. Сначала преференции полагались только тем, кто был мобилизован в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Но постепенно особые выплаты и льготы распространились на военнослужащих-контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО.
Кому положены
Выплаты и льготы положены следующим категориям:
● Военнослужащим, участвующим в СВО.
● Лицам, проходящим службу по контракту в зоне специальной операции.
● Резервистам, призванным для участия в СВО.
● Семьям участников СВО (вдовы, дети и другие близкие родственники).
Какие выплаты положены участникам СВО
Сейчас участникам СВО положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Причем некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в спецоперации.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове
Денежное довольствие
Денежное довольствие включает в себя месячный оклад, который определяется воинским званием и должностью, а также различные дополнительные выплаты, такие как надбавки за руководство подразделением, работу с государственной тайной, стаж службы и другие.
Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"граждане РФ, призванные по мобилизации, по статусу приравнены к военнослужащим, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту. Следовательно, уровень их денежного довольствия соответствует уровню денежного содержания военнослужащих-контрактников (п. 2, 3 Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 № 647). Это же касается и добровольцев (ст. 13.2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих").
“Участники специальной военной операции - мобилизованные, контрактники и добровольцы - могут получить выплаты, которые осуществляются после внесения данных о военнослужащем в базу Единого расчетного центра Министерства обороны России. Размер - не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц. Эти средства начисляются на любой банковский счет, связанный с картой "Мир", о чем военнослужащий должен сообщить в военкомате. В случае отсутствия такой карты, ему откроют счет в банке. Выплаты осуществляются ежемесячно с 10-го по 20-е число. Также на этот счет будут поступать средства от регионов призыва, если они предусмотрены”, - рассказывает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Использование карты "Мир"
Единовременная денежная выплата
Указом Президента РФ от 31.07.2024 N 644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ" установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тыс. руб. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.
- В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Так, например, в соответствии с указом мэра Москвы от 23.07.2024 N 58-УМ, лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, положена единовременная выплата в размере 190 тыс. руб. Перечисление осуществляется по представлению Военного комиссариата столицы Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, - объясняет Роман Головицкий, юрист Европейской юридической службы.
Ежемесячная социальная выплата
Ежемесячная социальная выплата предоставляется дополнительно к денежному содержанию гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации. Это фиксированная сумма - 158 тыс. руб. Порядок выплаты регулируется приказом Министра обороны РФ от 19 декабря 2022 г. № 780 "Об определении Порядка осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации".
По словам Людмилы Новицкой, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, она начинается с момента назначения на воинскую должность и продолжается до её завершения. В случае подписания контракта, выплаты продолжаются до вступления контракта в силу. Назначение и порядок регулируются приказами командиров воинских частей и руководителей организаций Вооруженных Сил РФ. Деньги поступают одновременно с основным денежным довольствием.
Денежные купюры и монеты России
Ежемесячная денежная выплата ветеранам
Ветераны боевых действий имеют право на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2024 года ее размер составляет 4 184, 51 руб. Назначается ЕДВ территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Выплаты за ранение участникам СВО
В соответствии с указом Президента РФ от 05.03.2022 N 98 "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", участникам СВО, получившим увечье в ходе проведения специальной военной операции, положена единовременная выплата в размере 3 млн рублей.
- При этом, в силу постановления Правительства РФ от 13.11.2024 N 1534, изданного во исполнение указа Президента РФ от 13.11.2024 N 967 "О единовременной выплате отдельным категориям лиц", размер выплаты при увечье зависит от степени его тяжести. При тяжелом ранении (раздел I перечня увечий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855) выплачивается 3 млн руб. В случае получения увечья, предусмотренного разделом II перечня, - 1 млн руб. Если же ранение не предусмотрено перечнем, размер единовременной выплаты составит 100 000 рублей,- объясняет Роман Головицкий.
Военнослужащие, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат еще 1 млн рублей после установления инвалидности. Таким образом единовременная выплата по тяжелому ранению увеличена до 4 млн рублей.
По словам эксперта, регионы вправе установить дополнительное денежное поощрение. Указом Мэра Москвы от 22.09.2022 N 52-УМ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации, и лицам, проходящим военную службу по контракту при выполнении задач в ходе специальной военной операции", установлены следующие суммы:
- тяжелое ранение - 1 млн руб.;
- легкое ранение - 500 тыс. руб.
Тяжелое ранение
Среднее ранение
Легкое ранение
3 млн руб. (после установления инвалидности выплачивается еще 1 млн руб.)
1 млн
100 тыс.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБрошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту
Ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности
Компенсация назначается участникам специальной военной операции, которым установлена инвалидность из-за травм, полученных во время службы.
Антонина Шаркова, профессор Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что она не зависит от времени, когда наступила инвалидность, места работы после службы или других видов получаемых пенсий и выплат.
Размер ежемесячной денежной компенсации, по словам эксперта, составляет:
- 22 908,62 руб. для инвалидов I группы;
- 11 454,30 руб. для инвалидов II группы;
- 4 581,72 руб. для инвалидов III группы.
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Единовременное пособие при увольнении
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", мобилизованные и контрактники получают единовременное пособие при увольнении. Его размер зависит от выслуги лет:
- при сроке службы менее 20 лет - два оклада денежного содержания;
- 20 лет и более - семь окладов.
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Единовременная выплата при охране госграницы РФ на примыкающих к районам проведения СВО участках
Выплата осуществляется в случае получения увечья во время охраны границы России в районах, примыкающих к зоне ведения СВО, положена военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Размер - 3 млн руб.
Единовременное поощрение при награждении госнаградами
Выплачивается военнослужащим и уволенным с военной службы, если они были представлены к государственным наградам РФ, получили поощрение Президента или правительства.
“Размер зависит от оклада по воинской должности и классному чину. Если поощрение осуществляется Правительством РФ, выплачивается один оклад месячного денежного содержания; при поощрении Президентом РФ - два оклада; при присвоении почетных званий или награждении знаками отличия - три оклада; награда орденами и медалями (кроме юбилейных) подразумевает выплату в размере пяти окладов”, - отмечает Оксана Васильева.
Набор на военную службу
Страховые выплаты
Военнослужащие подлежат обязательному государственному страхованию, что позволяет им получать как социальные, так и страховые выплаты.
Страховые предусмотрены в следующих случаях:
- Установление инвалидности во время военной службы.
- Установление инвалидности в течение года после увольнения из-за травмы или заболевания, полученных во время службы.
- Получение увечья во время службы.
- Размер зависит от группы инвалидности:
- 2,45 млн руб. для инвалидов I группы;
- 1,6 млн руб. для II группы;
- 818 тыс. руб. для III группы.
Также предусмотрены выплаты за увечья: 327 300 руб. за тяжелое и 81 800 руб. за легкое. Эти суммы ежегодно индексируются с учетом инфляции.
Какие льготы положены участникам СВО
Помимо денежного поощрения, участникам спецоперации полагается и ряд льгот.
Медицинская помощь
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", военнослужащие и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на:
- бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;
- бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкНовое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО
Новое медицинское оборудование для реабилитации участников СВО
Если на месте прохождения службы нет военной мед. организации - помощь предоставляют государственные клиники. Каждый имеет право на медико-психологическую реабилитацию на срок до 30 дней, возможность пройти санаторно-курортное лечение.
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Участники спецоперации имеют право на получение самых современных технических средств реабилитации. Среди них кресла-коляски повышенной проходимости со ступенеходами, протезы для занятий спортом, автомобили с ручным управлением, помощь в оборудовании жилья и рабочего места. При тяжелом ранении государство предоставляет протезы с микропроцессорным управлением.
Санаторно-курортное лечение
Тем, кому после госпитального лечения необходима медицинская реабилитация, бесплатно предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение.
Трудовые гарантии
Для участников специальной военной операции сохраняются рабочие места. Трудовые контракты не расторгаются, а приостанавливаются. Вернуться к своим должностным обязанностям можно в течение трех месяцев после окончания срока службы.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчины оформляют документы в центре оформления на военную службу по контракту
Мужчины оформляют документы в центре оформления на военную службу по контракту
Банковские льготы
Банк России дал рекомендации кредитным и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание клиентов, которые мобилизованы, являются контрактниками или добровольцами, даже если у них истек срок действия удостоверяющего личность документа. Организациям предложено принимать меры для получения подтверждающей информации об участии в СВО.
- Кроме того, даже если в отношении клиента начата процедура банкротства, он имеет право открывать и использовать банковские счета для получения выплат за участие в СВО, - говорит Людмила Новицкая.
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Кредитные каникулы
Кредитные каникулы предоставляются как заемщикам, так и созаемщикам.
Это право распространяется на кредиты, которые были взяты до мобилизации (начала участия контрактника в СВО, подписания контракта добровольцем). Количество кредитных договоров не ограничено (кроме займов ИП - членов семьи мобилизованного (контрактника, добровольца), полученных для ведения предпринимательской деятельности).
“Для получения кредитных каникул необходимо обратиться к кредитору с заявлением об изменении условий кредитного договора, чтобы приостановить выполнение обязательств на льготный срок. Это можно сделать в любое время в рамках действия договора, но не позднее 31.12.2024. Заявление может подать любое лицо, имея при себе документ, подтверждающий его полномочия (например, доверенность). Форму заявления можно выбрать произвольную. Отправить его любым способом, указанным в договоре. В заявлении можно самостоятельно указать дату начала льготного периода, которая не может быть ранее 21.09.2022 и не может совпадать с датами мобилизации или начала участия в СВО. Если дата не указана, началом льготного периода будет считаться день подачи требования”, - объясняет Антонина Шаркова.
Если заявительное требование подает член семьи мобилизованного, ему нужно предоставить документы, подтверждающие родственные отношения, например, свидетельство о браке. В противном случае кредитор может отказать в предоставлении льготного периода.
Срок рассмотрения требования, по словам эксперта, составляет не более 10 дней.
Льготный период рассчитывается как увеличенный на 30 дней срок:
- мобилизации;
- участия в СВО контрактника;
- действия контракта, заключенного добровольцем.
- Льготный период продлевается:
- на период нахождения заемщика в медорганизациях в стационарных условиях на излечении от увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО;
- если заемщик признан судом безвестно отсутствующим - на период до отмены этого решения суда либо до объявления лица умершим.
Платежи, не внесенные заемщиком после льготного периода, могут быть признаны просроченной задолженностью.
Отделение Сбербанка
Мобилизованный (контрактник, доброволец) освобожден от уплаты процентов, начисляемых на сумму основного долга в льготный период по кредитным договорам (кроме обеспеченных ипотекой). Если в этот период кредит погашается досрочно, то средства не могут направить на уплату процентов, а сумму сверх объема обязательств по кредиту без учета процентов должны вернуть. Правило о неуплате процентов не применяется, если на 6 апреля 2024 г. обязательства по договору прекращены.
- На членов семьи мобилизованного (контрактника, добровольца) описанные послабления о неуплате процентов не распространяются. Они должны уплачивать проценты, начисляемые в льготный период на размер основного долга по кредитному договору (кроме обеспеченного ипотекой) по особой ставке. Есть и другие особенности. В частности, в течение льготного периода не могут начислить заемщику неустойку (штраф, пени) по кредитному договору, предъявить ему требование о досрочном погашении кредита или обратить взыскание на предмет залога или ипотеки, - говорит Антонина Шаркова.
Налоговые льготы
Федеральным законом от 08.08.2024 №259-ФЗвнесены изменения в ст. 407 Налогового кодекса РФ, освобождающие участников специальной военной операции и их семьи от уплаты налога на имущество. В категорию членов семей входят супруги, несовершеннолетние и инвалиды, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно. Льгота также касается военнослужащих национальной гвардии, полиции, сотрудников МВД и добровольцев, участвующих в операции на Украине и в ряде других регионов. Срок действия преференции охватывает налоговый период, в который лицо было привлечено к СВО. Освобождается от налога один объект налогообложения каждого вида по выбору, включая квартиры, жилые дома, гаражи и другие строения. Льгота применяется за налоговые периоды, начиная с 2022 года.
Также участники спецоперации освобождены от уплаты пошлины при замене паспорта и водительского удостоверения, для них возможны отсрочки по налогам на время прохождения службы, а в ряде регионов есть свои преференции, например, Ростовская, Волгоградская, Московская и Ленинградская область предоставляет возможность не уплачивать налог на одно транспортное средство.
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Пенсионные льготы
По словам Оксаны Васильевой, периоды участия в СВО засчитываются в двойном размере при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии в следующих случаях:
- во время прохождения военной службы,
- пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ.
Это правило применяется к правоотношениям, возникшим с 24.02.2022.
В аналогичном порядке страховой стаж рассчитывается и при назначении досрочной страховой пенсии по старости. Указанные периоды подтверждаются, в частности, справкой воинского подразделения, военного комиссариата по установленной форме.
Образовательные льготы
Участники спецоперации имеют возможность поступить в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится на платном отделении, могут перевестись на бюджетные места.
“Порядок перераспределения вакантных бюджетных мест определен Правительством РФ. Также героям России, участникам специальной военной операции и их детям дается преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы. Детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке. У них будет право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Льготы распространяются и на детей, чьи родители или опекуны погибли при выполнении задач в зоне СВО или умерли вследствие ранений”, - рассказывает Людмила Новицкая.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии в Российском университете транспорта
Работа приемной комиссии в Российском университете транспорта
Льготы в сфере ЖКХ
Участники специальной военной операции и их семьи имеют право на льготы по жилищно-коммунальным услугам на федеральном, региональном уровнях.
- Все участники СВО признаны ветеранами боевых действий, что позволяет им пользоваться соответствующими льготами, включая компенсацию 50% расходов на оплату жилья. С 25 декабря 2023 года, согласно изменениям в федеральном законе, участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты пени за просрочку коммунальных платежей. Кроме того, семьи погибших или пропавших без вести участников СВО могут получать возмещение 60% коммунальных расходов. Эти изменения действуют на всей территории России, - говорит Оксана Васильева.
В некоторых регионах местные власти выделяют субсидии на покупку газового оборудования.
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Льготы для ветеранов боевых действий
Так как все участники СВО получают статус ветеранов боевых действий, им по закону положены соответствующие льготы, полный список которых указан в статьях 3, 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". В числе преференций:
- установка домашнего стационарного телефона без очереди;
- льготы по пенсионному обеспечению;
- медицинское обслуживание после выхода на пенсию в военном мед. учреждении;
- профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет работодателя;
- льготы ЖКХ;
- обслуживание без очереди во всех организациях связи, культуры и спорта и прочие.
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Выплаты и льготы семьям участников СВО
Члены семьи военнослужащего имеют право на единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию в случае его гибели. К ним относятся:
- супруг (супруга);
- родители и лица, признанные судом фактически воспитывающими и содержавшими военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно для женщин и мужчин) или являющиеся инвалидами;
- дети до 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения до 23 лет.
Имеют право на получение единовременного поощрения в случае, например, награждения участника СВО государственной наградой посмертно (ч. 2.6 ст. 3 Закона N 306-ФЗ):
- супруга (супруг);
- родители;
- дети;
- лица, находившиеся на иждивении погибшего.
“Дети мобилизованных, контрактников, добровольцев (включая усыновленных) имеют право на первоочередное предоставление мест в государственных и муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и вузах по месту жительства, в летних оздоровительных лагерях. В случае гибели участника СВО или получении им увечья, его детям не нужно проходить вступительные испытания (за некоторым исключением) при поступлении на обучение в пределах отдельной квоты”, - объясняет Людмила Новицкая.
Родителям и супругам погибшего или пропавшего без вести назначается пенсия по потере кормильца, им возмещается 60% расходов на установку стационарного городского телефона, оплату ЖКХ, разовых услуг электрика и сантехника. Социальный фонд России выплачивает ежемесячное пособие детям, в 2024 году оно составляет 2 958,92 руб.
Мобилизованные (контрактники, добровольцы) и члены их семей имеют также право на льготы по уплате нотариального тарифа за ряд нотариальных действий.
Как оформить выплаты и льготы
Процедура получения справки об участии в специальной военной операции упрощена, теперь это можно сделать через портал госуслуг или МФЦ.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Куда обращаться
По словам Юрия Митина, управляющего партнера юридической компании "Интеллектуальная защита", для оформления выплат и льгот участникам СВО необходимо обратиться в местные органы социальной защиты населения, военные комиссариаты или написать заявление через портал госуслуг.
Документы
Необходимо предоставить:
- паспорт;
- документы, подтверждающие участие в СВО (приказ о призыве, контракт и др.);
- документы, подтверждающие статус (например, инвалидность или награды).
- заявление на получение выплат.
Сроки
Сроки оформления выплат могут варьироваться, но обычно не превышают 30 дней с момента подачи всех необходимых документов.
-Например, решение о назначении компенсации выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после его вынесения. Детское пособие назначается со следующего месяца после смерти или гибели военного либо начиная с месяца рождения ребенка, если смерть участника СВО наступила раньше. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику с 3-го по 25-е число каждого месяца, - говорит Оксана Васильева.
Удостоверения ветерана боевых действий
Советы эксперта
Антонина Шаркова напоминает о том, что льготы, освобождающие участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, могут предусматриваться законами субъектов РФ.
Например, согласно ст. 26.40 Закона Московской области N 151/2004-ОЗучастники СВО освобождаются от уплаты налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, но не более чем по одному транспортному средству.
“Обратите внимание на то, что мобилизованным лицам на период военной службы продлевается установленный НК РФ срок уплаты налога - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такой порядок действует для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 на военную службу по мобилизации, на период ее прохождения и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы по основаниям, установленным приведенным выше указом”, - напоминает Людмила Новицкая.
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