https://ria.ru/20250120/svo-1985822676.html

Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить

Выплаты и льготы участникам СВО-2025: какие положены, как их оформить и получить

Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить

Выплаты участникам СВО - мера государственной поддержки военнослужащих. Какие льготы и денежные компенсации в 2025 году положены мобилизованным, контрактникам,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:32:00+03:00

2025-01-20T16:32:00+03:00

2025-01-20T16:37:00+03:00

россия

вооруженные силы рф

сво

общество

льготы

социальные выплаты

военнослужащие

военные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000215_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7eb355f89216e90faa827aa6226f67a7.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Выплаты участникам СВО - мера государственной поддержки военнослужащих. Какие льготы и денежные компенсации в 2025 году положены мобилизованным, контрактникам, добровольцам и членам их семей: единовременные, ежемесячные выплаты, преференции от государства и региональных властей, - в материале РИА НовостиВыплаты и льготы участникам СВОПоддержка военнослужащих и их семей с самого начала специальной военной операции находится на особом контроле у государства. Сначала преференции полагались только тем, кто был мобилизован в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Но постепенно особые выплаты и льготы распространились на военнослужащих-контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО.Кому положеныВыплаты и льготы положены следующим категориям:● Военнослужащим, участвующим в СВО.● Лицам, проходящим службу по контракту в зоне специальной операции.● Резервистам, призванным для участия в СВО.● Семьям участников СВО (вдовы, дети и другие близкие родственники).Какие выплаты положены участникам СВОСейчас участникам СВО положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Причем некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в спецоперации.Денежное довольствиеДенежное довольствие включает в себя месячный оклад, который определяется воинским званием и должностью, а также различные дополнительные выплаты, такие как надбавки за руководство подразделением, работу с государственной тайной, стаж службы и другие.Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"граждане РФ, призванные по мобилизации, по статусу приравнены к военнослужащим, проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту. Следовательно, уровень их денежного довольствия соответствует уровню денежного содержания военнослужащих-контрактников (п. 2, 3 Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 № 647). Это же касается и добровольцев (ст. 13.2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих").“Участники специальной военной операции - мобилизованные, контрактники и добровольцы - могут получить выплаты, которые осуществляются после внесения данных о военнослужащем в базу Единого расчетного центра Министерства обороны России. Размер - не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц. Эти средства начисляются на любой банковский счет, связанный с картой "Мир", о чем военнослужащий должен сообщить в военкомате. В случае отсутствия такой карты, ему откроют счет в банке. Выплаты осуществляются ежемесячно с 10-го по 20-е число. Также на этот счет будут поступать средства от регионов призыва, если они предусмотрены”, - рассказывает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Единовременная денежная выплатаУказом Президента РФ от 31.07.2024 N 644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ" установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тыс. руб. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.- В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Так, например, в соответствии с указом мэра Москвы от 23.07.2024 N 58-УМ, лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, положена единовременная выплата в размере 190 тыс. руб. Перечисление осуществляется по представлению Военного комиссариата столицы Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, - объясняет Роман Головицкий, юрист Европейской юридической службы.Ежемесячная социальная выплатаЕжемесячная социальная выплата предоставляется дополнительно к денежному содержанию гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации. Это фиксированная сумма - 158 тыс. руб. Порядок выплаты регулируется приказом Министра обороны РФ от 19 декабря 2022 г. № 780 "Об определении Порядка осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации".По словам Людмилы Новицкой, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, она начинается с момента назначения на воинскую должность и продолжается до её завершения. В случае подписания контракта, выплаты продолжаются до вступления контракта в силу. Назначение и порядок регулируются приказами командиров воинских частей и руководителей организаций Вооруженных Сил РФ. Деньги поступают одновременно с основным денежным довольствием.Ежемесячная денежная выплата ветеранамВетераны боевых действий имеют право на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2024 года ее размер составляет 4 184, 51 руб. Назначается ЕДВ территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Выплаты за ранение участникам СВОВ соответствии с указом Президента РФ от 05.03.2022 N 98 "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", участникам СВО, получившим увечье в ходе проведения специальной военной операции, положена единовременная выплата в размере 3 млн рублей.- При этом, в силу постановления Правительства РФ от 13.11.2024 N 1534, изданного во исполнение указа Президента РФ от 13.11.2024 N 967 "О единовременной выплате отдельным категориям лиц", размер выплаты при увечье зависит от степени его тяжести. При тяжелом ранении (раздел I перечня увечий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855) выплачивается 3 млн руб. В случае получения увечья, предусмотренного разделом II перечня, - 1 млн руб. Если же ранение не предусмотрено перечнем, размер единовременной выплаты составит 100 000 рублей,- объясняет Роман Головицкий.Военнослужащие, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат еще 1 млн рублей после установления инвалидности. Таким образом единовременная выплата по тяжелому ранению увеличена до 4 млн рублей.По словам эксперта, регионы вправе установить дополнительное денежное поощрение. Указом Мэра Москвы от 22.09.2022 N 52-УМ "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации, и лицам, проходящим военную службу по контракту при выполнении задач в ходе специальной военной операции", установлены следующие суммы:Ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидностиКомпенсация назначается участникам специальной военной операции, которым установлена инвалидность из-за травм, полученных во время службы.Антонина Шаркова, профессор Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что она не зависит от времени, когда наступила инвалидность, места работы после службы или других видов получаемых пенсий и выплат.Размер ежемесячной денежной компенсации, по словам эксперта, составляет:Единовременное пособие при увольненииВ соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", мобилизованные и контрактники получают единовременное пособие при увольнении. Его размер зависит от выслуги лет:Единовременная выплата при охране госграницы РФ на примыкающих к районам проведения СВО участкахВыплата осуществляется в случае получения увечья во время охраны границы России в районах, примыкающих к зоне ведения СВО, положена военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Размер - 3 млн руб.Единовременное поощрение при награждении госнаградамиВыплачивается военнослужащим и уволенным с военной службы, если они были представлены к государственным наградам РФ, получили поощрение Президента или правительства.“Размер зависит от оклада по воинской должности и классному чину. Если поощрение осуществляется Правительством РФ, выплачивается один оклад месячного денежного содержания; при поощрении Президентом РФ - два оклада; при присвоении почетных званий или награждении знаками отличия - три оклада; награда орденами и медалями (кроме юбилейных) подразумевает выплату в размере пяти окладов”, - отмечает Оксана Васильева.Страховые выплатыВоеннослужащие подлежат обязательному государственному страхованию, что позволяет им получать как социальные, так и страховые выплаты.Страховые предусмотрены в следующих случаях:Также предусмотрены выплаты за увечья: 327 300 руб. за тяжелое и 81 800 руб. за легкое. Эти суммы ежегодно индексируются с учетом инфляции.Какие льготы положены участникам СВОПомимо денежного поощрения, участникам спецоперации полагается и ряд льгот.Медицинская помощьВ соответствии со ст. 16 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", военнослужащие и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на:Если на месте прохождения службы нет военной мед. организации - помощь предоставляют государственные клиники. Каждый имеет право на медико-психологическую реабилитацию на срок до 30 дней, возможность пройти санаторно-курортное лечение.Обеспечение техническими средствами реабилитацииУчастники спецоперации имеют право на получение самых современных технических средств реабилитации. Среди них кресла-коляски повышенной проходимости со ступенеходами, протезы для занятий спортом, автомобили с ручным управлением, помощь в оборудовании жилья и рабочего места. При тяжелом ранении государство предоставляет протезы с микропроцессорным управлением.Санаторно-курортное лечениеТем, кому после госпитального лечения необходима медицинская реабилитация, бесплатно предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение.Трудовые гарантииДля участников специальной военной операции сохраняются рабочие места. Трудовые контракты не расторгаются, а приостанавливаются. Вернуться к своим должностным обязанностям можно в течение трех месяцев после окончания срока службы.Банковские льготыБанк России дал рекомендации кредитным и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание клиентов, которые мобилизованы, являются контрактниками или добровольцами, даже если у них истек срок действия удостоверяющего личность документа. Организациям предложено принимать меры для получения подтверждающей информации об участии в СВО.- Кроме того, даже если в отношении клиента начата процедура банкротства, он имеет право открывать и использовать банковские счета для получения выплат за участие в СВО, - говорит Людмила Новицкая.Кредитные каникулыКредитные каникулы предоставляются как заемщикам, так и созаемщикам.Это право распространяется на кредиты, которые были взяты до мобилизации (начала участия контрактника в СВО, подписания контракта добровольцем). Количество кредитных договоров не ограничено (кроме займов ИП - членов семьи мобилизованного (контрактника, добровольца), полученных для ведения предпринимательской деятельности).“Для получения кредитных каникул необходимо обратиться к кредитору с заявлением об изменении условий кредитного договора, чтобы приостановить выполнение обязательств на льготный срок. Это можно сделать в любое время в рамках действия договора, но не позднее 31.12.2024. Заявление может подать любое лицо, имея при себе документ, подтверждающий его полномочия (например, доверенность). Форму заявления можно выбрать произвольную. Отправить его любым способом, указанным в договоре. В заявлении можно самостоятельно указать дату начала льготного периода, которая не может быть ранее 21.09.2022 и не может совпадать с датами мобилизации или начала участия в СВО. Если дата не указана, началом льготного периода будет считаться день подачи требования”, - объясняет Антонина Шаркова.Если заявительное требование подает член семьи мобилизованного, ему нужно предоставить документы, подтверждающие родственные отношения, например, свидетельство о браке. В противном случае кредитор может отказать в предоставлении льготного периода.Срок рассмотрения требования, по словам эксперта, составляет не более 10 дней.Льготный период рассчитывается как увеличенный на 30 дней срок:Платежи, не внесенные заемщиком после льготного периода, могут быть признаны просроченной задолженностью.Мобилизованный (контрактник, доброволец) освобожден от уплаты процентов, начисляемых на сумму основного долга в льготный период по кредитным договорам (кроме обеспеченных ипотекой). Если в этот период кредит погашается досрочно, то средства не могут направить на уплату процентов, а сумму сверх объема обязательств по кредиту без учета процентов должны вернуть. Правило о неуплате процентов не применяется, если на 6 апреля 2024 г. обязательства по договору прекращены.- На членов семьи мобилизованного (контрактника, добровольца) описанные послабления о неуплате процентов не распространяются. Они должны уплачивать проценты, начисляемые в льготный период на размер основного долга по кредитному договору (кроме обеспеченного ипотекой) по особой ставке. Есть и другие особенности. В частности, в течение льготного периода не могут начислить заемщику неустойку (штраф, пени) по кредитному договору, предъявить ему требование о досрочном погашении кредита или обратить взыскание на предмет залога или ипотеки, - говорит Антонина Шаркова.Налоговые льготыФедеральным законом от 08.08.2024 №259-ФЗвнесены изменения в ст. 407 Налогового кодекса РФ, освобождающие участников специальной военной операции и их семьи от уплаты налога на имущество. В категорию членов семей входят супруги, несовершеннолетние и инвалиды, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно. Льгота также касается военнослужащих национальной гвардии, полиции, сотрудников МВД и добровольцев, участвующих в операции на Украине и в ряде других регионов. Срок действия преференции охватывает налоговый период, в который лицо было привлечено к СВО. Освобождается от налога один объект налогообложения каждого вида по выбору, включая квартиры, жилые дома, гаражи и другие строения. Льгота применяется за налоговые периоды, начиная с 2022 года.Также участники спецоперации освобождены от уплаты пошлины при замене паспорта и водительского удостоверения, для них возможны отсрочки по налогам на время прохождения службы, а в ряде регионов есть свои преференции, например, Ростовская, Волгоградская, Московская и Ленинградская область предоставляет возможность не уплачивать налог на одно транспортное средство.Пенсионные льготыПо словам Оксаны Васильевой, периоды участия в СВО засчитываются в двойном размере при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии в следующих случаях:Это правило применяется к правоотношениям, возникшим с 24.02.2022.В аналогичном порядке страховой стаж рассчитывается и при назначении досрочной страховой пенсии по старости. Указанные периоды подтверждаются, в частности, справкой воинского подразделения, военного комиссариата по установленной форме.Образовательные льготыУчастники спецоперации имеют возможность поступить в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится на платном отделении, могут перевестись на бюджетные места.“Порядок перераспределения вакантных бюджетных мест определен Правительством РФ. Также героям России, участникам специальной военной операции и их детям дается преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы. Детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке. У них будет право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Льготы распространяются и на детей, чьи родители или опекуны погибли при выполнении задач в зоне СВО или умерли вследствие ранений”, - рассказывает Людмила Новицкая.Льготы в сфере ЖКХУчастники специальной военной операции и их семьи имеют право на льготы по жилищно-коммунальным услугам на федеральном, региональном уровнях.- Все участники СВО признаны ветеранами боевых действий, что позволяет им пользоваться соответствующими льготами, включая компенсацию 50% расходов на оплату жилья. С 25 декабря 2023 года, согласно изменениям в федеральном законе, участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты пени за просрочку коммунальных платежей. Кроме того, семьи погибших или пропавших без вести участников СВО могут получать возмещение 60% коммунальных расходов. Эти изменения действуют на всей территории России, - говорит Оксана Васильева.В некоторых регионах местные власти выделяют субсидии на покупку газового оборудования.Льготы для ветеранов боевых действийТак как все участники СВО получают статус ветеранов боевых действий, им по закону положены соответствующие льготы, полный список которых указан в статьях 3, 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". В числе преференций:Выплаты и льготы семьям участников СВОЧлены семьи военнослужащего имеют право на единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию в случае его гибели. К ним относятся:Имеют право на получение единовременного поощрения в случае, например, награждения участника СВО государственной наградой посмертно (ч. 2.6 ст. 3 Закона N 306-ФЗ):“Дети мобилизованных, контрактников, добровольцев (включая усыновленных) имеют право на первоочередное предоставление мест в государственных и муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и вузах по месту жительства, в летних оздоровительных лагерях. В случае гибели участника СВО или получении им увечья, его детям не нужно проходить вступительные испытания (за некоторым исключением) при поступлении на обучение в пределах отдельной квоты”, - объясняет Людмила Новицкая.Родителям и супругам погибшего или пропавшего без вести назначается пенсия по потере кормильца, им возмещается 60% расходов на установку стационарного городского телефона, оплату ЖКХ, разовых услуг электрика и сантехника. Социальный фонд России выплачивает ежемесячное пособие детям, в 2024 году оно составляет 2 958,92 руб.Мобилизованные (контрактники, добровольцы) и члены их семей имеют также право на льготы по уплате нотариального тарифа за ряд нотариальных действий.Как оформить выплаты и льготыПроцедура получения справки об участии в специальной военной операции упрощена, теперь это можно сделать через портал госуслуг или МФЦ.Куда обращатьсяПо словам Юрия Митина, управляющего партнера юридической компании "Интеллектуальная защита", для оформления выплат и льгот участникам СВО необходимо обратиться в местные органы социальной защиты населения, военные комиссариаты или написать заявление через портал госуслуг.ДокументыНеобходимо предоставить:СрокиСроки оформления выплат могут варьироваться, но обычно не превышают 30 дней с момента подачи всех необходимых документов.-Например, решение о назначении компенсации выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после его вынесения. Детское пособие назначается со следующего месяца после смерти или гибели военного либо начиная с месяца рождения ребенка, если смерть участника СВО наступила раньше. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику с 3-го по 25-е число каждого месяца, - говорит Оксана Васильева.Советы экспертаАнтонина Шаркова напоминает о том, что льготы, освобождающие участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, могут предусматриваться законами субъектов РФ.Например, согласно ст. 26.40 Закона Московской области N 151/2004-ОЗучастники СВО освобождаются от уплаты налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, но не более чем по одному транспортному средству.“Обратите внимание на то, что мобилизованным лицам на период военной службы продлевается установленный НК РФ срок уплаты налога - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такой порядок действует для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 на военную службу по мобилизации, на период ее прохождения и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы по основаниям, установленным приведенным выше указом”, - напоминает Людмила Новицкая.

https://ria.ru/20250113/svo-1993434109.html

https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html

https://ria.ru/20241112/zakonoproekt--1983299754.html

https://ria.ru/20241120/dolgi-1984794513.html

https://ria.ru/20241030/matushkin-1980970921.html

https://ria.ru/20241111/bojtsy-1983018446.html

https://ria.ru/20241223/svo-1990865298.html

https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, сво, общество, льготы, социальные выплаты, военнослужащие, военные