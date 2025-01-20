https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994676788.html

Спецоперация, 20 января: ВС России освободили два села в ДНР и ЛНР

Спецоперация, 20 января: ВС России освободили два села в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.01.2025

Спецоперация, 20 января: ВС России освободили два села в ДНР и ЛНР

Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике, а подразделения группировки "Центр" РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:20:00+03:00

2025-01-20T18:20:00+03:00

2025-01-20T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике, а подразделения группировки "Центр" - населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 20 января. Также из сводки следует, что военнослужащие "Запада", "Центра" и других группировок ВС РФ, задействованных в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили при этом до 1390 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка, произведенных в США БМП Bradley и трех бронетранспортеров M113, пяти боевых бронированных машин и девяти орудий полевой артиллерии, в том числе двух самоходных артустановок Caesar производства Франции. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам сборки и хранения беспилотников. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer, восемь снарядов РСЗО HIMARS и 86 беспилотников самолетного типа. Боевики в приграничье В отдельной сводке указано, что группировка "Север" на курском направлении нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и отразила четыре контратаки. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов в Курской области, а также пяти - в Сумской области Украины. Всего за сутки подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили более 460 боевиков ВСУ, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. За всё время боевых действий на данном направлении противник потерял уже более 53 330 военнослужащих. Украинские обстрелы Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ в понедельник выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, в том числе по ее центру. Кроме того, как сообщили в управлении, две ракеты РСЗО были выпущены по Макеевке. Повреждения получило здание школы и жилые дома. Глава Республики Денис Пушилин уточнил, что в Горловке один снаряд разорвался рядом с больницей, пострадали восемь человек: семеро женщин и один мужчина. Также, по его словам, восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на трассе Светлодарск - Новолуганск". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинским обстрелам подвергся 21 приграничный населенный пункт. Всего ВСУ выпустили 54 боеприпаса и совершили атаки 39 беспилотниками. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал житель поселка Красная Яруга. Правоохранительные органы российской администрации Харьковской области сообщили РИА Новости, что сотрудники СБУ заводили фиктивные уголовные дела на местных жителей, чтобы объявить их военнопленными, а затем обменять на плененных военнослужащих ВСУ. Приветствуем настрой Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в канун своей инаугурации перед сторонниками, заявил, что намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ поздравил Трампа со вступлением в должность и заявил, что Москва приветствует его настрой на недопущение третьей мировой войны. В то же время он подчеркнул, что мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе. По его словам, самым важным в предстоящем урегулировании должно стать устранение первопричин кризиса, а целью - не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Критическая ситуация Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в понедельник объявляли в Киевской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Сумской областях, причем в некоторых из этих регионов неоднократно. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской области и самом Чернигове, в Николаевской, Черкасской и Винницкой областях, в районе Харькова, в Кривом Роге и подконтрольном ВСУ Херсоне. Украинские власти заявили о повреждениях объекта критической инфраструктуры в Сумской области, промышленного предприятия в Днепропетровской области, объектах инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены по городу Богодухов в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ перед распределением на фронт, по военным объектам в Шостке Сумской области, а также в направлении железнодорожной станции в Сумской области, у которой были замечены артиллеристы ВСУ и тяжелая техника. Среди других объектов, по которым были нанесены удары, Лебедев назвал полевой аэродром Михайловка (также в Сумской области), а также место дислокации ВСУ на восточной окраине Сум. По предварительным данным, которыми координатор подполья поделился с РИА Новости, уничтожены 18 военнослужащих, ранены около 30. Ситуация на красноармейском направлении в Донбассе для ВСУ критическая, что во многом связано с хаосом в управлении войсками и подразделениями, такие данные опубликовала "Украинская правда". Согласно материалу издания, "старые" бригады истощаются и не получают пополнение, а "новые" из-за отсутствия опыта быстро теряют людей и технику. В результате украинские войска ежедневно теряют населенные пункты, стабилизировать ситуацию на фронте не получается, есть риск окружения Красноармейска и Димитрова. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании троих бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Киевом территорий в Харьковской области. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что план избранного президента США Трампа по урегулированию на Украине может предполагать заморозку конфликта по текущей линии фронта. Такая перспектива, по данным агентства, очень не нравится Киеву, "поскольку это не решит проблему… восстановления территориальной целостности". Кроме того, по инициативе нового американского президента вопрос членства Украины в НАТО будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорное ведро".

https://ria.ru/20250120/rakety-1994590809.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994555228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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