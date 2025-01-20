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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994587965.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:18:00+03:00
2025-01-20T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152-х районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотников самолетного типа.
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франция, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152-х районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотников самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссия
 
 
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