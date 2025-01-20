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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:18:00+03:00
2025-01-20T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152-х районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотников самолетного типа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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франция, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ