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Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР - РИА Новости, 20.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
МО РФ: войска "Центра" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР