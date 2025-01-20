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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке - РИА Новости, 20.01.2025
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке
Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Шостке Сумской области на севере Украины, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:40:00+03:00
2025-01-20T07:40:00+03:00
2025-01-20T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Шостке Сумской области на севере Украины, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Было два прилета по военным объектам в городе Шостка. В 1.20 мск сообщают о взрыве в направлении Шосткинского института СумГУ (Сумской государственный университет – ред.). Радом находятся склады Каденюка (Леонид Каденюк – украинский космонавт – ред.), которые в полный рост используют военные. И рядом колбасный завод, админздания, которые тоже заняты военными", - сообщил Лебедев. По его словам, второй удар был нанесен в 2.40 мск в направлении асфальтобетонного завода в Шостке. После чего последовала мощнейшая детонация.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке
Лебедев сообщил о двух ударах по военным объектам ВСУ в Шостке