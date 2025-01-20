https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994543356.html

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке - РИА Новости, 20.01.2025

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Шостке

Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Шостке Сумской области на севере Украины, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:40:00+03:00

2025-01-20T07:40:00+03:00

2025-01-20T07:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Удары нанесены по военным объектам ВСУ в Шостке Сумской области на севере Украины, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Было два прилета по военным объектам в городе Шостка. В 1.20 мск сообщают о взрыве в направлении Шосткинского института СумГУ (Сумской государственный университет – ред.). Радом находятся склады Каденюка (Леонид Каденюк – украинский космонавт – ред.), которые в полный рост используют военные. И рядом колбасный завод, админздания, которые тоже заняты военными", - сообщил Лебедев. По его словам, второй удар был нанесен в 2.40 мск в направлении асфальтобетонного завода в Шостке. После чего последовала мощнейшая детонация.

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Дарья Буймова

сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность