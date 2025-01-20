https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994542164.html

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025

Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области

Удар нанесен в направлении железнодорожной станции в Сумской области Украины, у которой были замечены артиллеристы ВСУ и тяжелая техника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:21:00+03:00

2025-01-20T07:21:00+03:00

2025-01-20T07:22:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении железнодорожной станции в Сумской области Украины, у которой были замечены артиллеристы ВСУ и тяжелая техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 00.45 прилетело в направлении железнодорожной станции Басы. Рядом по улице Пограничная были замечены артиллеристы с грузовиками и тяжелая техника", - сообщил собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность