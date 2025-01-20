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Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 20.01.2025 (обновлено: 07:22 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994542164.html
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области
Удар нанесен в направлении железнодорожной станции в Сумской области Украины, у которой были замечены артиллеристы ВСУ и тяжелая техника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:21:00+03:00
2025-01-20T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении железнодорожной станции в Сумской области Украины, у которой были замечены артиллеристы ВСУ и тяжелая техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 00.45 прилетело в направлении железнодорожной станции Басы. Рядом по улице Пограничная были замечены артиллеристы с грузовиками и тяжелая техника", - сообщил собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Сумской области

Лебедев сообщил об ударе по станции Басы в Сумской области, где заметили ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесен в направлении железнодорожной станции в Сумской области Украины, у которой были замечены артиллеристы ВСУ и тяжелая техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 00.45 прилетело в направлении железнодорожной станции Басы. Рядом по улице Пограничная были замечены артиллеристы с грузовиками и тяжелая техника", - сообщил собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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