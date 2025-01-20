https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994542017.html

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области

Удар нанесен в воскресенье в направлении аэродрома Михайловка в Сумской области, который ВСУ используют для тренировок и запуска БПЛА, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:18:00+03:00

2025-01-20T07:18:00+03:00

2025-01-20T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сумы

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесен в воскресенье в направлении аэродрома Михайловка в Сумской области, который ВСУ используют для тренировок и запуска БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.35 еще один прилет на восточную окраину Сум. На этот раз сообщают, что взрыв был в стороне Гриценково. Там находился ранее Сумской пограничный отряд... Там находится Полевой аэродром ("Михайловка"), который используется для тренировок и запуска БПЛА самолетного типа", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

сумская область

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность