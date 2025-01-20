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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области
Удар нанесен в воскресенье в направлении аэродрома Михайловка в Сумской области, который ВСУ используют для тренировок и запуска БПЛА, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:18:00+03:00
2025-01-20T07:18:00+03:00
2025-01-20T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Удар нанесен в воскресенье в направлении аэродрома Михайловка в Сумской области, который ВСУ используют для тренировок и запуска БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.35 еще один прилет на восточную окраину Сум. На этот раз сообщают, что взрыв был в стороне Гриценково. Там находился ранее Сумской пограничный отряд... Там находится Полевой аэродром ("Михайловка"), который используется для тренировок и запуска БПЛА самолетного типа", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Сумской области
Лебедев сообщил об ударе в направлении аэродрома Михайловка в Сумской области