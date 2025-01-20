https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994537152.html

Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.01.2025

Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:03:00+03:00

2025-01-20T05:03:00+03:00

2025-01-20T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_5687b82b31ddad85433853546f209732.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 210 солдат ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.

https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994464434.html

https://ria.ru/20250118/minoborony-1994380449.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34