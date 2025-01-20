https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994537152.html
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.01.2025
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:03:00+03:00
2025-01-20T05:03:00+03:00
2025-01-20T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_5687b82b31ddad85433853546f209732.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 210 солдат ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.
https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994464434.html
https://ria.ru/20250118/minoborony-1994380449.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150204/89/1502048956_194:0:2149:1466_1920x0_80_0_0_538f812d4c482b06bb9048f3d09c8c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области