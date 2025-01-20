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Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.01.2025
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05:03 20.01.2025 (обновлено: 05:15 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994537152.html
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.01.2025
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:03:00+03:00
2025-01-20T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 210 солдат ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.
https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994464434.html
https://ria.ru/20250118/minoborony-1994380449.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.
По данным Минобороны от воскресенья, за сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 210 солдат ВСУ, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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