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Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.01.2025
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22:25 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/slutskiy-1994710038.html
Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий
Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.01.2025
Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий
На восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия, экс-президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу крайне тяжелое... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:25:00+03:00
2025-01-20T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия, экс-президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу крайне тяжелое наследие, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Американская сторона еще прежде анонсировала готовность идти на контакт, намерение Дональда Трампа провести телефонный разговор, а затем и встречу с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным. И это положительный сигнал. Но что касается российско-американских отношений в целом, вряд ли будет просто. Байден оставляет здесь крайне тяжелое наследие - буквально руины. И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия", - написал Слуцкий. По его словам, открытость России к переговорам с новой администрацией президента США по Украине не означает готовность к уступкам, Москва хорошо усвоила уроки Минских соглашений. "Нам важен устойчивый мир, гарантии равной и неделимой безопасности, системное устранение первопричин конфликта. А значит - безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина", - отметил глава комитета Госдумы. Он подчеркнул, что Трамп демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров на Земле - мужского и женского, о чем вступивший в должность президент США заявил в своей инаугурационной речи. "Но насколько разумной будет остальная его политика, увидим. И вне зависимости от "американского выбора" Россия, сильная и независимая, будет продолжать отстаивать национальные интересы и защищать свой суверенитет", - добавил Слуцкий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Россия
Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что на восстановление отношений РФ и США могут уйти десятилетия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия, экс-президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу крайне тяжелое наследие, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"Американская сторона еще прежде анонсировала готовность идти на контакт, намерение Дональда Трампа провести телефонный разговор, а затем и встречу с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным. И это положительный сигнал. Но что касается российско-американских отношений в целом, вряд ли будет просто. Байден оставляет здесь крайне тяжелое наследие - буквально руины. И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия", - написал Слуцкий.
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По его словам, открытость России к переговорам с новой администрацией президента США по Украине не означает готовность к уступкам, Москва хорошо усвоила уроки Минских соглашений.
"Нам важен устойчивый мир, гарантии равной и неделимой безопасности, системное устранение первопричин конфликта. А значит - безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина", - отметил глава комитета Госдумы.
Он подчеркнул, что Трамп демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров на Земле - мужского и женского, о чем вступивший в должность президент США заявил в своей инаугурационной речи.
"Но насколько разумной будет остальная его политика, увидим. И вне зависимости от "американского выбора" Россия, сильная и независимая, будет продолжать отстаивать национальные интересы и защищать свой суверенитет", - добавил Слуцкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту.
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