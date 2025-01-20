https://ria.ru/20250120/slutskiy-1994710038.html

Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий

Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий - РИА Новости, 20.01.2025

Россия и США могут восстанавливать отношения десятилетиями, заявил Слуцкий

На восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия, экс-президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу крайне тяжелое... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T22:25:00+03:00

2025-01-20T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На восстановление российско-американских отношений могут уйти десятилетия, экс-президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу крайне тяжелое наследие, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Американская сторона еще прежде анонсировала готовность идти на контакт, намерение Дональда Трампа провести телефонный разговор, а затем и встречу с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным. И это положительный сигнал. Но что касается российско-американских отношений в целом, вряд ли будет просто. Байден оставляет здесь крайне тяжелое наследие - буквально руины. И на восстановление (если будет на то воля) могут уйти десятилетия", - написал Слуцкий. По его словам, открытость России к переговорам с новой администрацией президента США по Украине не означает готовность к уступкам, Москва хорошо усвоила уроки Минских соглашений. "Нам важен устойчивый мир, гарантии равной и неделимой безопасности, системное устранение первопричин конфликта. А значит - безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина", - отметил глава комитета Госдумы. Он подчеркнул, что Трамп демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров на Земле - мужского и женского, о чем вступивший в должность президент США заявил в своей инаугурационной речи. "Но насколько разумной будет остальная его политика, увидим. И вне зависимости от "американского выбора" Россия, сильная и независимая, будет продолжать отстаивать национальные интересы и защищать свой суверенитет", - добавил Слуцкий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту.

https://ria.ru/20250120/pushkov-1994707245.html

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, россия