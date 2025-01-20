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Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово - РИА Новости, 20.01.2025
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05:05 20.01.2025 (обновлено: 08:19 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/selidovo-1994537314.html
Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово
Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово - РИА Новости, 20.01.2025
Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово
Инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово в ДНР, рассказали журналистам в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:05:00+03:00
2025-01-20T08:19:00+03:00
в мире
селидово
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донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ."Саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов сапёры оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечь опасный предмет невозможно, сапёры уничтожают его на месте методом накладного заряда", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что во время боевых действий сапёрам приходится обезвреживать различные виды установленных мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.Саперы также рассказали о "мяукающих тумбочках" от ВСУ. "Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдёт взрыв", - рассказал один из военнослужащих на распространенном ведомством видео."Несмотря на то, что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, противник продолжает намеренно дистанционно минировать дороги и подъездные пути к объектам гражданской инфраструктуры, сбрасывая противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников в ночное время", - добавили в оборонном ведомстве.Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html
https://ria.ru/20241226/selidovo-1991563518.html
селидово
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донецк
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60
353
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Работа саперов по разминированию освобожденных территорий в районе Селидово
Минобороны показало, как инженеры группировки войск "Центр" разминируют освобожденные территории в районе Селидово.
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РИА Новости
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в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
В мире, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово

ВСУ минируют шкафы взрывными устройствами, издающими мяукающий звук

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов сапёры оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечь опасный предмет невозможно, сапёры уничтожают его на месте методом накладного заряда", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что во время боевых действий сапёрам приходится обезвреживать различные виды установленных мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.
Саперы также рассказали о "мяукающих тумбочках" от ВСУ. "Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдёт взрыв", - рассказал один из военнослужащих на распространенном ведомством видео.
"Несмотря на то, что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, противник продолжает намеренно дистанционно минировать дороги и подъездные пути к объектам гражданской инфраструктуры, сбрасывая противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников в ночное время", - добавили в оборонном ведомстве.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
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В миреСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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