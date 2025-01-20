https://ria.ru/20250120/selidovo-1994537314.html

Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово

Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово - РИА Новости, 20.01.2025

Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово

Инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово в ДНР, рассказали журналистам в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:05:00+03:00

2025-01-20T05:05:00+03:00

2025-01-20T08:19:00+03:00

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминирование освобожденных в ходе спецоперации территорий в районе Селидово в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ."Саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов. В случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов сапёры оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечь опасный предмет невозможно, сапёры уничтожают его на месте методом накладного заряда", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что во время боевых действий сапёрам приходится обезвреживать различные виды установленных мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.Саперы также рассказали о "мяукающих тумбочках" от ВСУ. "Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдёт взрыв", - рассказал один из военнослужащих на распространенном ведомством видео."Несмотря на то, что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, противник продолжает намеренно дистанционно минировать дороги и подъездные пути к объектам гражданской инфраструктуры, сбрасывая противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников в ночное время", - добавили в оборонном ведомстве.Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html

https://ria.ru/20241226/selidovo-1991563518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа саперов по разминированию освобожденных территорий в районе Селидово Минобороны показало, как инженеры группировки войск "Центр" разминируют освобожденные территории в районе Селидово. 2025-01-20T05:05 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины