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ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/selidovo-1994260936.html
ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь
ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь
Украинские войска застрелили мирного жителя в Селидово, когда тот открыл им дверь в подъезд, сообщил РИА Новости источник, предоставив в распоряжение редакции... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:44:00+03:00
2025-01-20T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
селидово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска застрелили мирного жителя в Селидово, когда тот открыл им дверь в подъезд, сообщил РИА Новости источник, предоставив в распоряжение редакции видеокадры.&quot;Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор&quot;, — добавил источник.Кроме того, в одном из соседних домов обнаружен еще один труп мужчины со связанными ногами."Лежит с конца октября. Документы остались в нагрудном кармане. Вокруг тела нет следов крови — по словам эксперта, его сюда волоком затащили. А погиб он на улице от осколочных ранений".Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Город по-прежнему обстреливают из артиллерии и с дронов.
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в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь

ВСУ застрелили мужчину в подъезде многоэтажного дома в Селидово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска застрелили мирного жителя в Селидово, когда тот открыл им дверь в подъезд, сообщил РИА Новости источник, предоставив в распоряжение редакции видеокадры.
«

"Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — добавил источник.

Кроме того, в одном из соседних домов обнаружен еще один труп мужчины со связанными ногами.
"Лежит с конца октября. Документы остались в нагрудном кармане. Вокруг тела нет следов крови — по словам эксперта, его сюда волоком затащили. А погиб он на улице от осколочных ранений".
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Город по-прежнему обстреливают из артиллерии и с дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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