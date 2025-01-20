https://ria.ru/20250120/selidovo-1994260936.html

ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь

ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ застрелили в Селидово мирного жителя, который хотел им помочь

Украинские войска застрелили мирного жителя в Селидово, когда тот открыл им дверь в подъезд, сообщил РИА Новости источник, предоставив в распоряжение редакции... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:44:00+03:00

2025-01-20T11:44:00+03:00

2025-01-20T11:44:00+03:00

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донецк

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска застрелили мирного жителя в Селидово, когда тот открыл им дверь в подъезд, сообщил РИА Новости источник, предоставив в распоряжение редакции видеокадры."Ноги связаны. Со слов его соседей, которых мы опрашивали перед их эвакуацией, бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор", — добавил источник.Кроме того, в одном из соседних домов обнаружен еще один труп мужчины со связанными ногами."Лежит с конца октября. Документы остались в нагрудном кармане. Вокруг тела нет следов крови — по словам эксперта, его сюда волоком затащили. А погиб он на улице от осколочных ранений".Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Город по-прежнему обстреливают из артиллерии и с дронов.

https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html

селидово

донецкая народная республика

донецк

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины