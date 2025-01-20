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Антироссийские санкции уперлись в потолок, заявил глава РСМД - РИА Новости, 20.01.2025
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09:19 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994550909.html
Антироссийские санкции уперлись в потолок, заявил глава РСМД
Антироссийские санкции уперлись в потолок, заявил глава РСМД - РИА Новости, 20.01.2025
Антироссийские санкции уперлись в потолок, заявил глава РСМД
Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций: увеличивая их количество, они вряд ли добьются каких-то качественных... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:19:00+03:00
2025-01-20T09:19:00+03:00
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вашингтон (штат)
брюссель
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций: увеличивая их количество, они вряд ли добьются каких-то качественных результатов, своими санкциями они явно уперлись в потолок, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Да, Трамп, придя к власти, будет вводить санкции против России в рутинном, скажем так, порядке. Надо подписать очередную порцию ограничительных мер в отношении РФ – подпишет", - сказал он. Другой вопрос, по его словам, "что все эти санкции Запада против России... уже не играют в ней ключевой сдерживающей развитие страны роли". "Экономика России довольно-таки быстро перестроилась и даже набирает темпы", - подчеркнул собеседник агентства. "К тому же добавлю, Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций. Увеличивая их количество, они вряд ли добьются тут для себя каких-то качественных результатов. Своими санкциями они явно уперлись в потолок", - заключил Тимофеев.
https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994309480.html
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россия, вашингтон (штат), брюссель, политика
Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Политика
Антироссийские санкции уперлись в потолок, заявил глава РСМД

Глава РСМД Тимофеев: антироссийские санкции уперлись в потолок

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИван Тимофеев
Иван Тимофеев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Иван Тимофеев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций: увеличивая их количество, они вряд ли добьются каких-то качественных результатов, своими санкциями они явно уперлись в потолок, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Да, Трамп, придя к власти, будет вводить санкции против России в рутинном, скажем так, порядке. Надо подписать очередную порцию ограничительных мер в отношении РФ – подпишет", - сказал он.
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Другой вопрос, по его словам, "что все эти санкции Запада против России... уже не играют в ней ключевой сдерживающей развитие страны роли". "Экономика России довольно-таки быстро перестроилась и даже набирает темпы", - подчеркнул собеседник агентства.
"К тому же добавлю, Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций. Увеличивая их количество, они вряд ли добьются тут для себя каких-то качественных результатов. Своими санкциями они явно уперлись в потолок", - заключил Тимофеев.
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