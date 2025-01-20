Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу
МИД: Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога
МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными шагами Токио в русле отказа от недружественной политики, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Российская сторона исходит из того, что в Японии и сегодня есть здравомыслящие политики и общественные деятели, осознающие пагубность антироссийского курса официальных властей, его негативные последствия для японского народа. Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики", - говорится в комментарии на сайте министерства, приуроченном к юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Японией.
Двадцатого января исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений СССР с Японией.
Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.
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