https://ria.ru/20250120/rossija-1994593212.html

Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу

Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу - РИА Новости, 20.01.2025

Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу

Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными шагами Токио в русле отказа от недружественной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:45:00+03:00

2025-01-20T12:45:00+03:00

2025-01-20T13:37:00+03:00

россия

япония

токио

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985666090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_824380ea9699553e6cc273468dc753a3.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными шагами Токио в русле отказа от недружественной политики, заявили в понедельник в МИД РФ. "Российская сторона исходит из того, что в Японии и сегодня есть здравомыслящие политики и общественные деятели, осознающие пагубность антироссийского курса официальных властей, его негативные последствия для японского народа. Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики", - говорится в комментарии на сайте министерства, приуроченном к юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Японией.Двадцатого января исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений СССР с Японией.Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.

https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html

https://ria.ru/20241105/yaponiya-1981994771.html

россия

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, токио, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин