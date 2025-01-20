https://ria.ru/20250120/rosobrnadzor-1994582121.html

Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета

Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета - РИА Новости, 20.01.2025

Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета

Рособрнадзор отозвал лицензию у одного вуза и объявил предостережения пяти, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:53:00+03:00

2025-01-20T11:53:00+03:00

2025-01-20T17:23:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

российская академия наук

мгимо

россия

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608683_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d4c47e13ba865d44ccfd88f6b66450bf.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рособрнадзор отозвал лицензию у одного вуза и объявил предостережения пяти, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор в соответствии с федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт", — говорится в релизе.Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования пяти вузам. Это Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова Российской академии наук, Научно-исследовательский медицинский институт "Астра-Сфера", медицинский университет МГИМО-МЕД, медицинский университет "Реавиз" и Северо-Кавказский институт дружбы народов. Предостережения объявили по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), добавили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), российская академия наук, мгимо, россия, социальный навигатор, сн_образование