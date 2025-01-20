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Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета - РИА Новости, 20.01.2025
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11:53 20.01.2025 (обновлено: 17:23 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/rosobrnadzor-1994582121.html
Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета
Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета - РИА Новости, 20.01.2025
Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета
Рособрнадзор отозвал лицензию у одного вуза и объявил предостережения пяти, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:53:00+03:00
2025-01-20T17:23:00+03:00
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рособрнадзор отозвал лицензию у одного вуза и объявил предостережения пяти, сообщили в пресс-службе ведомства. &quot;Рособрнадзор в соответствии с федеральным законом &quot;О лицензировании отдельных видов деятельности&quot; прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО &quot;Якутский гуманитарный институт&quot;, — говорится в релизе.Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования пяти вузам. Это Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова Российской академии наук, Научно-исследовательский медицинский институт "Астра-Сфера", медицинский университет МГИМО-МЕД, медицинский университет "Реавиз" и Северо-Кавказский институт дружбы народов. Предостережения объявили по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), добавили в Рособрнадзоре.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), российская академия наук, мгимо, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Российская академия наук, МГИМО, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор отозвал лицензию у одного университета

Рособрнадзор отозвал лицензию у якутского вуза и вынес предостережения еще пяти

© iStock.com / SeventyFourСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© iStock.com / SeventyFour
Студенты во время занятий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Рособрнадзор отозвал лицензию у одного вуза и объявил предостережения пяти, сообщили в пресс-службе ведомства.
«

"Рособрнадзор в соответствии с федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт", — говорится в релизе.

Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования пяти вузам. Это Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова Российской академии наук, Научно-исследовательский медицинский институт "Астра-Сфера", медицинский университет МГИМО-МЕД, медицинский университет "Реавиз" и Северо-Кавказский институт дружбы народов.
Предостережения объявили по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), добавили в Рособрнадзоре.
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