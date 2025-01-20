https://ria.ru/20250120/roskomnadzor-1994570321.html
РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов
РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов - РИА Новости, 20.01.2025
РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов
Роскомнадзор (РКН) опроверг информацию, ранее опубликованную газетой "Коммерсантъ", о том, что развиваемая система мониторинга радиочастотного спектра может... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:01:00+03:00
2025-01-20T11:01:00+03:00
2025-01-20T11:01:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) опроверг информацию, ранее опубликованную газетой "Коммерсантъ", о том, что развиваемая система мониторинга радиочастотного спектра может использоваться для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов. Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью о работе Единой системы мониторинга радиочастотного спектра, где, со ссылкой на экспертов, уточняется, что "новая IT-система может использоваться, в частности, для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов". "В связи с публикацией газетой "Коммерсант" недостоверной информации разъясняем, что развиваемая ГРЧЦ (Главным радиочастотным центром - ред.) система мониторинга радиочастотного спектра предназначена для выявления и устранения радиопомех. Данная система не связана с ограничением доступа к запрещённым ресурсам", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов
РКН: ГРЧЦ не связана с ограничением доступа к запрещенным ресурсам