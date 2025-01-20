https://ria.ru/20250120/roskomnadzor-1994570321.html

РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов

РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов - РИА Новости, 20.01.2025

РКН опроверг данные об использовании ГРЧЦ для контроля запрещенных ресурсов

Роскомнадзор (РКН) опроверг информацию, ранее опубликованную газетой "Коммерсантъ", о том, что развиваемая система мониторинга радиочастотного спектра может... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:01:00+03:00

2025-01-20T11:01:00+03:00

2025-01-20T11:01:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) опроверг информацию, ранее опубликованную газетой "Коммерсантъ", о том, что развиваемая система мониторинга радиочастотного спектра может использоваться для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов. Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью о работе Единой системы мониторинга радиочастотного спектра, где, со ссылкой на экспертов, уточняется, что "новая IT-система может использоваться, в частности, для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов". "В связи с публикацией газетой "Коммерсант" недостоверной информации разъясняем, что развиваемая ГРЧЦ (Главным радиочастотным центром - ред.) система мониторинга радиочастотного спектра предназначена для выявления и устранения радиопомех. Данная система не связана с ограничением доступа к запрещённым ресурсам", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250110/youtube-1993203805.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)