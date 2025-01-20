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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.01.2025
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07:53 20.01.2025 (обновлено: 08:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/rosaviatsiya-1994543832.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.01.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:53:00+03:00
2025-01-20T08:07:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ижевск
международная организация гражданской авиации
казань
нижнекамск
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он.
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ижевск
казань
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ижевск, международная организация гражданской авиации, казань, нижнекамск, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ижевск, Международная организация гражданской авиации, Казань, Нижнекамск, Безопасность
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
06:56
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИжевскМеждународная организация гражданской авиацииКазаньНижнекамскБезопасность
 
 
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