https://ria.ru/20250120/rosaviatsiya-1994543832.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.01.2025
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:53:00+03:00
2025-01-20T07:53:00+03:00
2025-01-20T08:07:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ижевск
международная организация гражданской авиации
казань
нижнекамск
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он.
https://ria.ru/20250120/nizhnekamchk-1994541506.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ижевск, международная организация гражданской авиации, казань, нижнекамск, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ижевск, Международная организация гражданской авиации, Казань, Нижнекамск, Безопасность
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения