https://ria.ru/20250120/rosaviatsiya-1994543832.html

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.01.2025

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:53:00+03:00

2025-01-20T07:53:00+03:00

2025-01-20T08:07:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ижевск

международная организация гражданской авиации

казань

нижнекамск

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII)", - написал он.

https://ria.ru/20250120/nizhnekamchk-1994541506.html

ижевск

казань

нижнекамск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ижевск, международная организация гражданской авиации, казань, нижнекамск, безопасность