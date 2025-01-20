В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя
Боевик "Азова" Минагулов получил 24 года колонии за убийство 2 жителей Мариуполя
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле, сообщает Главная военная прокуратура.
"Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины старшего солдата Руслана Минагулова", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), пунктам "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической и идеологической вражды).
В суде было установлено, что в марте 2022 года Минагулов на оборудованной в промышленной зоне Мариуполя боевой позиции обстрелял из миномета жилые дома в микрорайоне Восточный. В результате произведенных 10 неизбирательных выстрелов погибли двое мирных жителей.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Минагулова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России
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