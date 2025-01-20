https://ria.ru/20250120/prigovor-1994578470.html

В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя

В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.01.2025

В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:38:00+03:00

2025-01-20T11:38:00+03:00

2025-01-20T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

мариуполь

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле, сообщает Главная военная прокуратура. "Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины старшего солдата Руслана Минагулова", - говорится в сообщении. Уточняется, что он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), пунктам "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической и идеологической вражды). В суде было установлено, что в марте 2022 года Минагулов на оборудованной в промышленной зоне Мариуполя боевой позиции обстрелял из миномета жилые дома в микрорайоне Восточный. В результате произведенных 10 неизбирательных выстрелов погибли двое мирных жителей. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Минагулова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе.* Организация признана террористической и запрещена на территории России

https://ria.ru/20241225/prigovor-1991185170.html

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россия

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, главная военная прокуратура