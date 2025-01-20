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В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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11:38 20.01.2025 (обновлено: 13:03 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/prigovor-1994578470.html
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.01.2025
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:38:00+03:00
2025-01-20T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле, сообщает Главная военная прокуратура. "Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины старшего солдата Руслана Минагулова", - говорится в сообщении. Уточняется, что он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), пунктам "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической и идеологической вражды). В суде было установлено, что в марте 2022 года Минагулов на оборудованной в промышленной зоне Мариуполя боевой позиции обстрелял из миномета жилые дома в микрорайоне Восточный. В результате произведенных 10 неизбирательных выстрелов погибли двое мирных жителей. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Минагулова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе.* Организация признана террористической и запрещена на территории России
https://ria.ru/20241225/prigovor-1991185170.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Главная военная прокуратура
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"* за убийство жителей Мариуполя

Боевик "Азова" Минагулов получил 24 года колонии за убийство 2 жителей Мариуполя

© Следком/TelegramРуслан Минагулов, обвиняемый в убийстве двух жителей Мариуполя
Руслан Минагулов, обвиняемый в убийстве двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Следком/Telegram
Руслан Минагулов, обвиняемый в убийстве двух жителей Мариуполя
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима боевика нацбатальона "Азов"* за убийство двух жителей Мариуполя при минометном обстреле, сообщает Главная военная прокуратура.
"Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* национальной гвардии Украины старшего солдата Руслана Минагулова", - говорится в сообщении.
Командир украинского нацбатальона Азов* Денис Прокопенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря 2024, 11:30
Уточняется, что он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), пунктам "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической и идеологической вражды).
В суде было установлено, что в марте 2022 года Минагулов на оборудованной в промышленной зоне Мариуполя боевой позиции обстрелял из миномета жилые дома в микрорайоне Восточный. В результате произведенных 10 неизбирательных выстрелов погибли двое мирных жителей.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Минагулова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольГлавная военная прокуратура
 
 
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