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После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку

После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку - РИА Новости, 20.01.2025

После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Кисловодском обувном цеху на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:49:00+03:00

2025-01-20T17:49:00+03:00

2025-01-20T17:52:00+03:00

россия

кисловодск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Кисловодском обувном цеху на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. "В промышленной зоне города Кисловодска по улице Чехова, 66 произошел пожар. Обстоятельства возгорания выясняются. Прокуратурой проводится проверка и исполнение требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в Кисловодске загорелся обувной цех, пожар достиг площади 500 квадратных метров и был локализован. Глава города Евгений Моисеев сообщил, что один пострадавший был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

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россия, кисловодск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)