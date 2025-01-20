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После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку - РИА Новости, 20.01.2025
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17:49 20.01.2025 (обновлено: 17:52 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/pozhar-1994670625.html
После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку
После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку - РИА Новости, 20.01.2025
После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Кисловодском обувном цеху на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости, 20.01.2025
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россия
кисловодск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Кисловодском обувном цеху на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. "В промышленной зоне города Кисловодска по улице Чехова, 66 произошел пожар. Обстоятельства возгорания выясняются. Прокуратурой проводится проверка и исполнение требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в Кисловодске загорелся обувной цех, пожар достиг площади 500 квадратных метров и был локализован. Глава города Евгений Моисеев сообщил, что один пострадавший был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
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россия, кисловодск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Кисловодск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После пожара в обувном цеху в Кисловодске начали проверку

Прокуратура проводит проверку после пожара с пострадавшим в цеху в Кисловодске

© Фото : МЧС Ставропольского края/TelegramПожар в обувном цеху в Кисловодске. 20 января 2025
Пожар в обувном цеху в Кисловодске. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : МЧС Ставропольского края/Telegram
Пожар в обувном цеху в Кисловодске. 20 января 2025
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ПЯТИГОРСК, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Кисловодском обувном цеху на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"В промышленной зоне города Кисловодска по улице Чехова, 66 произошел пожар. Обстоятельства возгорания выясняются. Прокуратурой проводится проверка и исполнение требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в Кисловодске загорелся обувной цех, пожар достиг площади 500 квадратных метров и был локализован. Глава города Евгений Моисеев сообщил, что один пострадавший был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
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