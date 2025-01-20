https://ria.ru/20250120/pozhar-1994660177.html

В Ярославле пожарные спасли ребенка с подоконника горящей квартиры

В Ярославле пожарные спасли ребенка с подоконника горящей квартиры - РИА Новости, 20.01.2025

В Ярославле пожарные спасли ребенка с подоконника горящей квартиры

Пожарные в Ярославле спасли пятилетнего ребенка, вышедшего на наружный подоконник горящей квартиры на 6-м этаже жилого дома, сообщило МЧС России. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:20:00+03:00

2025-01-20T17:20:00+03:00

2025-01-20T17:24:00+03:00

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ярославль

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Пожарные в Ярославле спасли пятилетнего ребенка, вышедшего на наружный подоконник горящей квартиры на 6-м этаже жилого дома, сообщило МЧС России. В соцсетях появились фото и видео девятиэтажки на улице Белинского в Ярославле. Дым валил из окон квартиры на шестом этаже. На одной из фотографий полуодетый ребенок стоит на подоконнике снаружи квартиры. "На шестом этаже девятиэтажки загорелась квартира. Спасаясь от огня, пятилетний мальчик встал на подоконник. Сотрудники МЧС России пришли на помощь ребенку. Другого, шестилетнего, мальчика огнеборцы нашли в задымленном помещении. Детей передали врачам", - говорится в сообщении. Замначальника ГУМЧС РФ по Ярославской области Сергей Борковский, чей видеокомментарий приводит пресс-служба управления, отметил, что оба мальчика были в сознании, когда их передавали медикам. "Кроме детей в квартире никого не было… Квартира трехкомнатная. Одна комната, где находилась детская, выгорела полностью. Вторая комната повреждена по всей площади, третья просто закопчена", - рассказал Борковский.

https://ria.ru/20241202/pozhar-1986820392.html

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973300599.html

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россия, ярославль, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)