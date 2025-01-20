https://ria.ru/20250120/pozhar-1994523838.html

В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села

В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села - РИА Новости, 20.01.2025

В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T00:05:00+03:00

2025-01-20T00:05:00+03:00

2025-01-20T10:16:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994552586_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_183613298a1ed3e68fc7a02d125e620d.jpg

МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Двухэтажное здание сельской администрации загорелось в воскресенье вечером. По данным МЧС, площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не было. "Открытое горение ликвидировано. На месте происшествия проводятся проливка и разбор конструкций", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан