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В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села - РИА Новости, 20.01.2025
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00:05 20.01.2025 (обновлено: 10:16 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/pozhar-1994523838.html
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села - РИА Новости, 20.01.2025
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:05:00+03:00
2025-01-20T10:16:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Двухэтажное здание сельской администрации загорелось в воскресенье вечером. По данным МЧС, площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не было. "Открытое горение ликвидировано. На месте происшествия проводятся проливка и разбор конструкций", – говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села

В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramПожар в здании администрации села Унцукуль в Дагестане. 20 января 2025
Пожар в здании администрации села Унцукуль в Дагестане. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Пожар в здании администрации села Унцукуль в Дагестане. 20 января 2025
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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Двухэтажное здание сельской администрации загорелось в воскресенье вечером. По данным МЧС, площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не было.
"Открытое горение ликвидировано. На месте происшествия проводятся проливка и разбор конструкций", – говорится в сообщении.
Последствия пожара на птицефабрике в селе Ботаюрт Хасавюртовского района в Дагестане. 8 января 2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике
8 января, 18:40
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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