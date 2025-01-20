https://ria.ru/20250120/pozhar-1994523838.html
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села - РИА Новости, 20.01.2025
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:05:00+03:00
2025-01-20T00:05:00+03:00
2025-01-20T10:16:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, проводятся проливка и разбор конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Двухэтажное здание сельской администрации загорелось в воскресенье вечером. По данным МЧС, площадь пожара составила 450 квадратных метров, информации о пострадавших не было. "Открытое горение ликвидировано. На месте происшествия проводятся проливка и разбор конструкций", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села
В Дагестане ликвидировали открытое горение в здании администрации села Унцукуль