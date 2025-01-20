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В Финляндии двумя словами отреагировали на обращение Путина к Трампу - РИА Новости, 20.01.2025
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20:55 20.01.2025
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В Финляндии двумя словами отреагировали на обращение Путина к Трампу
В Финляндии двумя словами отреагировали на обращение Путина к Трампу - РИА Новости, 20.01.2025
В Финляндии двумя словами отреагировали на обращение Путина к Трампу
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X отреагировал на поздравление избранного президента США Дональда Трампа российским лидером... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X отреагировал на поздравление избранного президента США Дональда Трампа российским лидером Владимиром Путиным."Руководящие принципы", — написал он.За несколько часов до инаугурации в США президент России оценил мужество Трампа и его убедительную победу. Путин отметил заявления американского политика и его команды о желании восстановить прямые контакты и поддержал стремление не допустить третьей мировой войны.Накануне Малинен заявил, что Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, петр порошенко, владимир путин, джо байден, россия, финляндия
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Финляндия
В Финляндии двумя словами отреагировали на обращение Путина к Трампу

Профессор Малинен оценил принципы в обращении Путина к Трампу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X отреагировал на поздравление избранного президента США Дональда Трампа российским лидером Владимиром Путиным.
"Руководящие принципы", — написал он.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Западе допустили возможность разморозки активов в России при Трампе
Вчера, 14:40
За несколько часов до инаугурации в США президент России оценил мужество Трампа и его убедительную победу. Путин отметил заявления американского политика и его команды о желании восстановить прямые контакты и поддержал стремление не допустить третьей мировой войны.
Накануне Малинен заявил, что Финляндия должна вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В окружении Трампа сделали заявление о Зеленском
Вчера, 17:58
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампПетр ПорошенкоВладимир ПутинДжо БайденРоссияФинляндия
 
 
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