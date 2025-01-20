В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумской области
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Сумской области на Украине, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север"
"Сумская область. Сумский район. Угроеды (поселок – ред.) - поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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