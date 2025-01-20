https://ria.ru/20250120/povrezhdenie-1994580989.html

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 20.01.2025

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Сумской области на Украине, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север" РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:44:00+03:00

2025-01-20T11:44:00+03:00

2025-01-20T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Сумской области на Украине, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север" "Сумская область. Сумский район. Угроеды (поселок – ред.) - поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины