https://ria.ru/20250120/posolstvo-1994608855.html

Захваченное в Польше здание российского консультсва потребует ремонта

Захваченное в Польше здание российского консультсва потребует ремонта - РИА Новости, 20.01.2025

Захваченное в Польше здание российского консультсва потребует ремонта

Захваченное варшавскими властями в 2022 году жилое здание по адресу Собеского 100, находившееся в российской дипломатической собственности, потребует ремонта на РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:47:00+03:00

2025-01-20T13:47:00+03:00

2025-01-20T13:47:00+03:00

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ВАРШАВА, 20 янв – РИА Новости. Захваченное варшавскими властями в 2022 году жилое здание по адресу Собеского 100, находившееся в российской дипломатической собственности, потребует ремонта на 25 миллионов долларов, сообщил на пресс-конференции мэр столицы Рафал Тшасковский. По его словам, после необходимых проверок и составления документации здание официально передано в распоряжение мэрии. Как указал градоначальник, на ремонт потребуется "100 миллионов злотых (25 миллионов)", часть которых администрация города постарается получить из европейских средств, которые выделяются республике на цели развития. Часть комплекса планируется снести. "На этом месте будут построены несколько новых зданий", - отметил мэр, не назвав никаких сроков. Как сообщил Тшасковский, комплекс станет жилым резервом Варшавы. "40 квартир предназначены для полицейских", - указал он, подчеркнув, что Варшава испытывает нехватку правоохранителей, а предоставление жилья может привлечь новых сотрудников. Как добавил градоначальник, другое занятое Варшавой здание, где несколько десятилетий располагалась школа при посольстве РФ, в будущем также будет отремонтировано и будет выполнять функции общеобразовательного учреждения. В феврале 2022 года банковские счета посольства и торгпредства России в Польше были заблокированы Окружной прокуратурой Варшавы "по подозрению в использовании денежных средств для финансирования терроризма". Потом власти Варшавы заняли здание по адресу Собеского, 100, находящееся в российской дипломатической собственности. Затем польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха в районе Скубянки под Варшавой. В РФ заявляли, что дипломатическая недвижимость и финансовые средств посольства и торгпредства России были "незаконно изъяты польской прокуратурой под абсурдным предлогом". В конце апреля 2023 года в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html

https://ria.ru/20241129/posol-1986450638.html

https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984297421.html

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в мире, варшава, россия, польша, рафал тшасковски