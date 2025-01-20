https://ria.ru/20250120/pomosch-1994623854.html

Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов

Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов - РИА Новости, 20.01.2025

Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов

Орловский Народный фронт передал для бойцов на харьковском, купянском и волчанском направлениях спецоперации 15 тысяч упаковок каш и супов быстрого... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:43:00+03:00

2025-01-20T14:43:00+03:00

2025-01-20T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал для бойцов на харьковском, купянском и волчанском направлениях спецоперации 15 тысяч упаковок каш и супов быстрого приготовления, изготовленных волонтерами, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области. "Народный фронт Орловской области передал 15 000 каш и супов быстрого приготовления на купянское, волчанское и харьковское направления… Сегодня это передача трех загруженных автомобилей – 15 000 пакетиков с борщом, гороховым супом, рассольником, рисовой и гречневой кашей" – говорится в Telegram-канале регионального движения. Отмечается, что продукцию совместно с Орловским Народным фронтом приготовили волонтеры отряда "Добро". Крупы и фрукты высушивают в дегидраторах, содержимое упаковывают по индивидуальным порциям. Солдату остается лишь залить содержимое пакета кипятком, и ровно через 5 минут еда "прямо как дома" будет готова. В пресс-службе движения уточнили, что добровольцы сотрудничают с Народным фронтом с самого начала специальной военной операции, в общей сложности бойцам уже отправлено более 550 тысяч изготовленных ими упаковок сухих каш и супов.

https://ria.ru/20250120/artjuhov-1994565202.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво