Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов
Орловский Народный фронт передал 15 тысяч упаковок каш и супов для бойцов СВО
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиАссортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда "Добро", отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал для бойцов на харьковском, купянском и волчанском направлениях спецоперации 15 тысяч упаковок каш и супов быстрого приготовления, изготовленных волонтерами, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.
"Народный фронт Орловской области передал 15 000 каш и супов быстрого приготовления на купянское, волчанское и харьковское направления… Сегодня это передача трех загруженных автомобилей – 15 000 пакетиков с борщом, гороховым супом, рассольником, рисовой и гречневой кашей" – говорится в Telegram-канале регионального движения.
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиАссортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда "Добро", отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Ассортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда "Добро", отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом
Отмечается, что продукцию совместно с Орловским Народным фронтом приготовили волонтеры отряда "Добро". Крупы и фрукты высушивают в дегидраторах, содержимое упаковывают по индивидуальным порциям. Солдату остается лишь залить содержимое пакета кипятком, и ровно через 5 минут еда "прямо как дома" будет готова.
В пресс-службе движения уточнили, что добровольцы сотрудничают с Народным фронтом с самого начала специальной военной операции, в общей сложности бойцам уже отправлено более 550 тысяч изготовленных ими упаковок сухих каш и супов.