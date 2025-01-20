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Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов - РИА Новости, 20.01.2025
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Надежные люди
 
14:43 20.01.2025
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Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов
Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов - РИА Новости, 20.01.2025
Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов
Орловский Народный фронт передал для бойцов на харьковском, купянском и волчанском направлениях спецоперации 15 тысяч упаковок каш и супов быстрого... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:43:00+03:00
2025-01-20T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал для бойцов на харьковском, купянском и волчанском направлениях спецоперации 15 тысяч упаковок каш и супов быстрого приготовления, изготовленных волонтерами, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области. "Народный фронт Орловской области передал 15 000 каш и супов быстрого приготовления на купянское, волчанское и харьковское направления… Сегодня это передача трех загруженных автомобилей – 15 000 пакетиков с борщом, гороховым супом, рассольником, рисовой и гречневой кашей" – говорится в Telegram-канале регионального движения. Отмечается, что продукцию совместно с Орловским Народным фронтом приготовили волонтеры отряда "Добро". Крупы и фрукты высушивают в дегидраторах, содержимое упаковывают по индивидуальным порциям. Солдату остается лишь залить содержимое пакета кипятком, и ровно через 5 минут еда "прямо как дома" будет готова. В пресс-службе движения уточнили, что добровольцы сотрудничают с Народным фронтом с самого начала специальной военной операции, в общей сложности бойцам уже отправлено более 550 тысяч изготовленных ими упаковок сухих каш и супов.
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орловская область, сво
Надежные люди, Орловская область, СВО
Орловский Народный фронт передал бойцам 15 тысяч каш и супов

Орловский Народный фронт передал 15 тысяч упаковок каш и супов для бойцов СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиАссортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда "Добро", отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом
Ассортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда Добро, отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Орловский Народный фронт передал для бойцов на харьковском, купянском и волчанском направлениях спецоперации 15 тысяч упаковок каш и супов быстрого приготовления, изготовленных волонтерами, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.
"Народный фронт Орловской области передал 15 000 каш и супов быстрого приготовления на купянское, волчанское и харьковское направления… Сегодня это передача трех загруженных автомобилей – 15 000 пакетиков с борщом, гороховым супом, рассольником, рисовой и гречневой кашей" – говорится в Telegram-канале регионального движения.
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиАссортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда "Добро", отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом
Ассортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда Добро, отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Ассортимент сухих каш и супов от волонтеров отряда "Добро", отправленных бойцам СВО Орловским Народным фронтом
Отмечается, что продукцию совместно с Орловским Народным фронтом приготовили волонтеры отряда "Добро". Крупы и фрукты высушивают в дегидраторах, содержимое упаковывают по индивидуальным порциям. Солдату остается лишь залить содержимое пакета кипятком, и ровно через 5 минут еда "прямо как дома" будет готова.
В пресс-службе движения уточнили, что добровольцы сотрудничают с Народным фронтом с самого начала специальной военной операции, в общей сложности бойцам уже отправлено более 550 тысяч изготовленных ими упаковок сухих каш и супов.
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Надежные людиОрловская областьСВО
 
 
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