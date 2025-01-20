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Новое отделение заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 20.01.2025
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Новости Подмосковья
 
14:17 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/podmoskove-1994617134.html
Новое отделение заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье
Новое отделение заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 20.01.2025
Новое отделение заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье
Отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек, открыли в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, восстановительное лечение в нем будут проходить... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:17:00+03:00
2025-01-20T14:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек, открыли в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, восстановительное лечение в нем будут проходить пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другие патологии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля заработало отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек круглосуточного пребывания. Восстановительное лечение здесь будут проходить пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и с другими патологиями", - отметили в пресс-службе ведомства. В Минздраве региона сообщили, что в отделении установлено современное оборудование: тренажер с функцией биологической обратной связи, велотренажер с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и другое. Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач после консультации с врачами Детского центра. "Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Кроме того, мы работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра, такими как нарушения памяти, мышления и речи. В отделении работает мультидисциплинарная команда специалистов, в том числе психологи, массажисты, логопеды и эргоспециалисты, что позволяет обеспечить комплексный подход к реабилитации маленьких пациентов", - сказала заведующая отделением медицинской реабилитации Галина Деревяшкина, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250120/podmoskove-1994616819.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ОМС
Новое отделение заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье

В Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье появилось отделение реабилитации

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиОтделение реабилитации заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье
Отделение реабилитации заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Отделение реабилитации заработало в Клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек, открыли в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, восстановительное лечение в нем будут проходить пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другие патологии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля заработало отделение реабилитации, рассчитанное на 30 коек круглосуточного пребывания. Восстановительное лечение здесь будут проходить пациенты, перенесшие заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и с другими патологиями", - отметили в пресс-службе ведомства.
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В Минздраве региона сообщили, что в отделении установлено современное оборудование: тренажер с функцией биологической обратной связи, велотренажер с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и другое.
Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.
"Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Кроме того, мы работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра, такими как нарушения памяти, мышления и речи. В отделении работает мультидисциплинарная команда специалистов, в том числе психологи, массажисты, логопеды и эргоспециалисты, что позволяет обеспечить комплексный подход к реабилитации маленьких пациентов", - сказала заведующая отделением медицинской реабилитации Галина Деревяшкина, слова которой приводятся в сообщении.
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