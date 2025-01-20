Рейтинг@Mail.ru
Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:15 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/podmoskove-1994616819.html
Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году
Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2025
Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году
Почти 6,8 миллиона звонков обработала подмосковный робот Светлана, помогающая вызывать врача на дом и записываться на прием в поликлинику, в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:15:00+03:00
2025-01-20T14:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 6,8 миллиона звонков обработала подмосковный робот Светлана, помогающая вызывать врача на дом и записываться на прием в поликлинику, в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, в прошлом (2024 - ред.) году мы внедрили несколько новых функций – теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 миллиона звонков", - сказал Забелин, которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что в Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она не только помогает вызывать врача на дом, записываться на прием или отменять запись, но и сама выполняет исходящий обзвон: Светлана приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков.
https://ria.ru/20250115/zabelin-1993828913.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году

Робот Светлана обработала в Подмосковье почти 6,8 миллиона звонков в 2024 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 6,8 миллиона звонков обработала подмосковный робот Светлана, помогающая вызывать врача на дом и записываться на прием в поликлинику, в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, в прошлом (2024 - ред.) году мы внедрили несколько новых функций – теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 миллиона звонков", - сказал Забелин, которого цитирует пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она не только помогает вызывать врача на дом, записываться на прием или отменять запись, но и сама выполняет исходящий обзвон: Светлана приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков.
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами в 2024 году
15 января, 13:14
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала