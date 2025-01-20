https://ria.ru/20250120/podmoskove-1994616819.html

Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году

Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2025

Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году

Почти 6,8 миллиона звонков обработала подмосковный робот Светлана, помогающая вызывать врача на дом и записываться на прием в поликлинику, в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:15:00+03:00

2025-01-20T14:15:00+03:00

2025-01-20T14:15:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 6,8 миллиона звонков обработала подмосковный робот Светлана, помогающая вызывать врача на дом и записываться на прием в поликлинику, в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, в прошлом (2024 - ред.) году мы внедрили несколько новых функций – теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 миллиона звонков", - сказал Забелин, которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что в Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она не только помогает вызывать врача на дом, записываться на прием или отменять запись, но и сама выполняет исходящий обзвон: Светлана приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков.

https://ria.ru/20250115/zabelin-1993828913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)