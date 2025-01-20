Почти 6,8 млн звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в 2024 году
Робот Светлана обработала в Подмосковье почти 6,8 миллиона звонков в 2024 году
Смартфон в руке девушки
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 6,8 миллиона звонков обработала подмосковный робот Светлана, помогающая вызывать врача на дом и записываться на прием в поликлинику, в 2024 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Робот Светлана помогает обрабатывать входящие звонки по телефону 122. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Так, в прошлом (2024 - ред.) году мы внедрили несколько новых функций – теперь робот Светлана может помочь отменить запись к медицинскому специалисту, а также записать на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего в прошлом году голосовой помощник обработал почти 6,8 миллиона звонков", - сказал Забелин, которого цитирует пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Московской области работает голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она не только помогает вызывать врача на дом, записываться на прием или отменять запись, но и сама выполняет исходящий обзвон: Светлана приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе. Голосовая помощница Светлана работает в круглосуточном режиме и одновременно может принимать до 600 звонков.