https://ria.ru/20250120/ovchinskiy-1994571737.html

Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы

Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы - РИА Новости, 20.01.2025

Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы

На западе Москвы в рамках программы реновации подобрали еще одну стартовую площадку – здесь возведут свыше 28 тысяч квадратных метров жилья, рассказал министр... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:09:00+03:00

2025-01-20T11:09:00+03:00

2025-01-20T11:09:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На западе Москвы в рамках программы реновации подобрали еще одну стартовую площадку – здесь возведут свыше 28 тысяч квадратных метров жилья, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Речь идет об участке во владении 27 на улице Горбунова в Можайском районе Москвы."На ней возведут новостройку по программе реновации, в которой общая площадь квартир может составить более 28 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи горожан. Территорию дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят детские игровые комплексы и спортивный инвентарь, а также оборудуют зоны отдыха для горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в общей сложности в программу реновации в Можайском вошли 148 домов. Новые квартиры получат около 25 тысяч москвичей.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250119/ovchinskiy-1994253234.html

москва

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Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики, градостроительный комплекс москвы