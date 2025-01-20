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Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы - РИА Новости, 20.01.2025
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11:09 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ovchinskiy-1994571737.html
Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы
Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы - РИА Новости, 20.01.2025
Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы
На западе Москвы в рамках программы реновации подобрали еще одну стартовую площадку – здесь возведут свыше 28 тысяч квадратных метров жилья, рассказал министр... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:09:00+03:00
2025-01-20T11:09:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На западе Москвы в рамках программы реновации подобрали еще одну стартовую площадку – здесь возведут свыше 28 тысяч квадратных метров жилья, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Речь идет об участке во владении 27 на улице Горбунова в Можайском районе Москвы."На ней возведут новостройку по программе реновации, в которой общая площадь квартир может составить более 28 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи горожан. Территорию дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят детские игровые комплексы и спортивный инвентарь, а также оборудуют зоны отдыха для горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в общей сложности в программу реновации в Можайском вошли 148 домов. Новые квартиры получат около 25 тысяч москвичей.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы

Овчинский: еще одну площадку подобрали для программы реновации на западе Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На западе Москвы в рамках программы реновации подобрали еще одну стартовую площадку – здесь возведут свыше 28 тысяч квадратных метров жилья, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Речь идет об участке во владении 27 на улице Горбунова в Можайском районе Москвы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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"На ней возведут новостройку по программе реновации, в которой общая площадь квартир может составить более 28 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи горожан. Территорию дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят детские игровые комплексы и спортивный инвентарь, а также оборудуют зоны отдыха для горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он уточнил, что в общей сложности в программу реновации в Можайском вошли 148 домов. Новые квартиры получат около 25 тысяч москвичей.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политикиГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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