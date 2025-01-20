Овчинский: еще одну площадку подобрали для реновации на западе Москвы
Овчинский: еще одну площадку подобрали для программы реновации на западе Москвы
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На западе Москвы в рамках программы реновации подобрали еще одну стартовую площадку – здесь возведут свыше 28 тысяч квадратных метров жилья, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Речь идет об участке во владении 27 на улице Горбунова в Можайском районе Москвы.
"На ней возведут новостройку по программе реновации, в которой общая площадь квартир может составить более 28 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи горожан. Территорию дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, установят детские игровые комплексы и спортивный инвентарь, а также оборудуют зоны отдыха для горожан", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он уточнил, что в общей сложности в программу реновации в Можайском вошли 148 домов. Новые квартиры получат около 25 тысяч москвичей.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.