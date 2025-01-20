https://ria.ru/20250120/otravlenie-1994603297.html
В Приморье пятеро школьников отравились средством для уничтожения грызунов
В Приморье пятеро школьников отравились средством для уничтожения грызунов - РИА Новости, 20.01.2025
В Приморье пятеро школьников отравились средством для уничтожения грызунов
Пятеро второклассников в приморском селе Покровка госпитализированы после отравления средством для уничтожения грызунов в учебном классе, возбуждено уголовное... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:29:00+03:00
2025-01-20T13:29:00+03:00
2025-01-20T14:55:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Пятеро второклассников в приморском селе Покровка госпитализированы после отравления средством для уничтожения грызунов в учебном классе, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные СУСК и прокуратура. "20 января 2025 года в медицинское учреждение доставлены пятеро малолетних детей с признаками отравления. Предварительно установлено, что дети употребили средство дератизации в общеобразовательном учреждении", - сообщает СУСК. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрошен директор школы. Как уточняет прокуратура, пятеро второклассников в селе Покровка на перемене "контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе", в результате чего потребовалась их госпитализация. Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы, допустившим размещение химического вещества в учебном классе.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас с детьми все в порядке, в больнице их оставили под наблюдением.
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В Приморье пятеро школьников отравились средством для уничтожения грызунов
Пять школьников госпитализированы из-за отравления средством от крыс в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Пятеро второклассников в приморском селе Покровка госпитализированы после отравления средством для уничтожения грызунов в учебном классе, возбуждено уголовное дело, сообщают региональные СУСК и прокуратура.
"20 января 2025 года в медицинское учреждение доставлены пятеро малолетних детей с признаками отравления. Предварительно установлено, что дети употребили средство дератизации в общеобразовательном учреждении", - сообщает СУСК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрошен директор школы.
Как уточняет прокуратура, пятеро второклассников в селе Покровка на перемене "контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе", в результате чего потребовалась их госпитализация.
Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы, допустившим размещение химического вещества в учебном классе.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас с детьми все в порядке, в больнице их оставили под наблюдением.