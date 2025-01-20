https://ria.ru/20250120/opros-1994634642.html
Менее 20 процентов немцев считают, что ФРГ идет верным путем, показал опрос
Менее 20 процентов немцев считают, что ФРГ идет верным путем, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2025
Менее 20 процентов немцев считают, что ФРГ идет верным путем, показал опрос
Только 18% немцев считают, что Германия находится на верном пути, это самый низкий показатель за 10 лет, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на опрос... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:25:00+03:00
2025-01-20T15:25:00+03:00
2025-01-20T15:26:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/84/1521768471_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5bc29c50c0178e4a6e0fee707bfae532.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Только 18% немцев считают, что Германия находится на верном пути, это самый низкий показатель за 10 лет, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos. "Даже не каждый пятый немец, а лишь 18% считают… что Германия находится на верном пути. Такими пессимистичными настроения не были уже десять лет", - говорится в материале. В исследовании отмечается, что 27% респондентов позитивно оценивают состояние немецкой экономики, это на 11% меньше по сравнению с 2023 годом. Самыми серьезными проблемами немцы считают миграцию (35% участников опроса), бедность и социальное неравенство (33%) и инфляцию (31%). На 10% больше респондентов по сравнению с прошлым годом обеспокоены военными конфликтами (26%). Немцы также озабочены проблемами, которые связаны с преступностью и насилием (25%), изменением климата (21%) и проблемами в системе здравоохранения (20%). Все больше волнует жителей Германии экстремизм, его называют серьезной проблемой 21% респондентов, что на 5% больше, чем в 2023 году. Опрос проходил с 22 ноября по 6 декабря 2024 года, в нем приняли участие около тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20250114/frg-1993606999.html
https://ria.ru/20250101/sholts-1992271660.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/84/1521768471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3d8d24a8691108c6e3b3bc81f75056a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Менее 20 процентов немцев считают, что ФРГ идет верным путем, показал опрос
Ipsos: впервые за 10 лет лишь 18 процентов немцев поддерживают путь Германии